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الأربعاء 02 ديسمبر 2020 الموافق 17 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسهم السعودية تغلق منخفضة بفعل النفط

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 05:36 م
الأسهم السعودية
الأسهم السعودية
وكالات
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تراجعت الأسهم السعودية للجلسة الثانية على التوالي الأربعاء، مقتفية أثر هبوط أسعار النفط، في حين ابتهجت بعض الأسواق بموافقة بريطانيا على عقار فايزر للوقاية من كوفيد-19، وهو ما عزز الآمال في تعاف أسرع من المتوقع للاقتصاد العالمي.

أصبحت بريطانيا أول دولة غربية تعتمد رسميا لقاحا تقول إنه سيصل إلى الفئات الأكثر انكشافا على مخاطر الإصابة بالفيروس أوائل الأسبوع القادم.

لكن أسعار النفط تراجعت مع ترقب السوق اتفاقا من المنتجين.

تأثرت أسعار الخام سلبا بزيادة مفاجئة في مخزونات النفط بالولايات المتحدة والضبابية التي أفرزها تأجيل أوبك وحلفائها اجتماعا رسميا للبت في زيادة الإنتاج من يناير يومين.

تراجع المؤشر السعودي القياسي 0.3 % بعد أن حقق أفضل مكاسبه الشهرية خلال أربع سنوات في نوفمبر.

تصدر سهم مجموعة أنعام الدولية القابضة للصناعات الغذائية خسائر المؤشر القيادي السعودي بالنسبة المئوية، إذ انخفض 9.9 %، في حين هبط سهم بنك الرياض أكثر من 1 %.

أسواق دبي وأبوظبي مغلقة ثلاثة أيام في عطلات لنهاية أسبوع التداول الحالي، وتعاود الفتح يوم الأحد.

وفي قطر، أغلق المؤشر الرئيسي مستقرا. وكان سهما قطر لنقل الغاز (ناقلات) وبلدنا للصناعات الغذائية من أكبر الرابحين، بمكاسب 1.6 % و4.8 %على الترتيب.

في المقابل، انخفضت أسهم بنك قطر الوطني 1.6 %، وكانت الأشد انخفاضا على المؤشر.

وارتفع المؤشر الكويتي أكثر من واحد بالمئة، حيث صعد سهم شركة اللوجستيات أجيليتي للمخازن العمومية 2.8 %، متصدرا المكاسب.

وفي القطاع المالي، زاد سهم الأهلي المتحد أكثر من اثنين بالمئة.

وصعد مؤشر البحرين 0.8 %، مدعوما بارتفاع سهم ألمنيوم البحرين 6.5 %.

وخارج الخليج، تراجع المؤشر المصري القيادي حوالي 0.2 %.

وأغلق سهم أكبر منتج ألبان وعصائر في مصر، جهينة للصناعات الغذائية، منخفضا نحو سبعة بالمئة بعد القبض على رئيس مجلس الإدارة صفوان ثابت يوم الاثنين في إطار تحقيقات.

وقالت الشركة إنه لا علم لها بأسباب القبض عليه.

السعودية تراجع المؤشر 0.3 بالمئة إلى 8694 نقطة
قطر تراجع المؤشر 0.03 بالمئة إلى 10392 نقطة
مصر تراجع المؤشر 0.2 بالمئة إلى 11023 نقطة
البحرين ارتفع المؤشر 0.8 بالمئة إلى 1494 نقطة
سلطنة عمان تراجع المؤشر 0.3 بالمئة إلى 3634 نقطة
الكويت ارتفع المؤشر واحدا بالمئة إلى 6012 نقطة

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