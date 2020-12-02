الداخلية تنجح في تنفيذ 79 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

نجحت جهود قطاع الأمن العام خلال 24 ساعة بالاشتراك مع أجهزة البحث الجنائي بمديريات الأمن في تنفيذ 79696 حكم قضائى متنوع بإجمالى 6636 محكوم عليه.ضمت تلك الأحكام 343 حكم جناية، 23267 حكم حبس جزئى، 4730 حكم حبس مستأنف، 39609 أحكام غرامة، و11774 حكم مخالفة..يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.تم إخطار اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية مدير قطاع الأمن العام، الذي أمر باتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابات المختصة، وجار استمرار الحملات الأمنية.