وزير الطيران يتفقد محطة الأرصاد الجوية غدًا

يتفقد الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، صباح الخميس، محطة الأرصاد الجوية بالعاشر من رمضان، لمتابعة آخر الأعمال الفنية القائمة حاليًا، بحضور كبار المسئولين بالوزارة وهيئة الأرصاد الجوية.ومن المقرر أن يتفقد وزير الطيران المدني أعمال تنفيذ مشروع المشاية الكهربائية الجديد الذي يربط بين مبنى الركاب (٢) والجراج متعدد الطوابق بمطار القاهرة الدولي، في إطار المشروعات الإنشائية التي تقوم بها خلال الفترة الراهنة، رغم الظروف الصعبة التي تشهدها صناعة النقل الجوي العالمي.