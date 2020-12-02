الأمن العام يضبط 201 قطعة سلاح نارى خلال 24 ساعة

نجحت جهود قطاع الأمن العام خلال 24 ساعة بالاشتراك مع أجهزة البحث الجنائي بمديريات الأمن في ضبط 201 قطعة سلاح نارى، بحوزة 174 متهم.ضمت المضبوطات 13 بندقية آلية، 3 بنادق رصاص، 34 بندقية خرطوش، 9 طبنجات، 142 فرد محلى، 204 طلقة مختلفة الأعيرة، 15 خزينة متنوعة، 190 قطعة سلاح أبيض.يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.تم إخطار اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية مدير قطاع الأمن العام، الذي أمر بإتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابات المختصة، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.