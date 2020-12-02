رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 02 ديسمبر 2020 الموافق 17 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

افتتاح معرضي «بلد المحبوب» و«حكاوي القهاوي» للفنانة سماء يحيى

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 05:30 م
الفنانة سماء يحيى
الفنانة سماء يحيى
إيمان عادل - آلاء حسن
طباعة
تحتفي الفنانة سماء يحيى بافتتاح معرضين في وقت واحد الأول بعنوان "بلد المحبوب" والثاني "حكاوي القهاوي" وذلك يوم الأحد 6 ديسمبر في تمام السابعةً مساءً بأتيليه القاهرة وبحضور لفيف من المدعوين فنانين ونقاد وجمهور.

تقول سماء يحيى "العرض الجديد ليس نوستالجيا ولا حنين للماضي هو حالة من التفاعل مع ظواهر وأشياء كانت تشكل جزءا من حياتنا، المقهى كان وما زال جزءًا من ثقافة الشعب المصري منذ مقهى متاتيا التي شهدت محاضرات جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده وسعد زغلول، الآن تأتي الكورونا ومن قبلها غزو الكافيهات والتكنولوجيا ليقضي رويدًا رويدًا على ثقافة المقهى كما حدث من قبل مع البيوت التي أصبحت تمتلئ بالبلاستيك وكماليات لا ضرورة لها، أحاول خلق عالمين استعيد بهم الحياة خارج المنزل في عالم كان مقصورًا على الرجال بما يهمهم وما كان يشغلهم ويدور في أذهانهم، عالم مكشوف مفتوح وعالم آخر سري مليئ بأحلام الأنوثة وعبق ودفء البيوت خلف الشبابيك والأبواب، حكاوي القهاوي وبلد المحبوب هما رؤيتي لمصر التي أحبها في لحظة راحة واسترخاء بعد يوم عمل شاق بعبقها وخصوصيتها."

كتب عنها الناقد جمال القصاص "لا تكف سماء يحيى في معارضها وأعمالها عن التجريب وإطلاق طاقة المغامرة، ويبدو الفن في نظرها حزمة من الأفكار والرؤى والإبتكارات، تشكل حالة من الحوار الدائم بين ثقافات وتراثات متنوعة، ما يجعلنا أمام فنانة مشغولة بـ" النظرة العملية للفن "، فالشكل لديها لا يستوي في اللوحة من تلقاء نفسه، وإنما بقدرته على خلق نافذة للحوار مع كل هذه الأفكار على مستويي الرؤية والمضمون معًا.. تمارس التصوير والنحت واللعب على مفردات مهمشة ومهملة هي في جوهرها مجرد فتات وبقايا لحيوات كامنة في الماضي، ابنة البيئة المصرية بوجدانها وطبقاتها الشعبية الخصبة، والتي لا يزال عبقها يومض في الذاكرة، كأنه وعاء لحنين قادر على أن يجدد نفسه في اللوحة ويمنحها فرصة لابتكار صيغ وأساليب وحلول فنية تدفع إلى التطوير وإعادة النظر في ما كان، وما يمكن أن يكون."

في معرضيها "بلد المحبوب" و"حكاوي القهاوي" يبرز هم خاص بخيوط الوصل والقطع مع تجاربها السابقة، فكلا المعرضين يشكل خلفية للآخر، ما يعني أن نقطة التحول في التجربة ليست عشوائية، وإنما هي ابنة ضرورة، يفرضها الهم بالفن والانغماس في مخاطرته الأبعد، حيث يخرج الرسم من الإطار، لتتسع الرؤية في علاقات متجاورة ومتقاطعة، يكتمل وضوحها وتميزها في اللوحة. فالصورة لا تعيش كمعطى بصري، يترك آثاره الخاطفة في الذاكرة، فحسب، وإنما بمقدرتها على أن تكون عنصرًا محفزًا لاستيلاد أشكال أخرى وبخامات متنوعة، ربما أقل هدوءًا وصخبًا، وبحرفية بكر لا تخلو من طزاجة فنية.

موضوعات متعلقة

التحفظ على صفوان ثابت

«رسائل وتسجيلات صوتية».. زوجة نجل القرضاوي تهدد بفضح علاقاته المحرمة (فيديو)

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 1-12-2020

موعد صرف الدفعة الرابعة للعمالة غير المنتظمة شهر ديسمبر 2020

الصور

image description

رئيس جامعة دمياط يشهد نهائي دوري الجامعة لكرة القدم

image description

انعقاد اللجنة الدائمة لمناقشة أعمال تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة بأسيوط

image description

«تعليم دمياط» تنفي انتشار فيروس كورونا بالمدارس

image description

استمرار الأنشطة التفاعلية لقسم القلب والأوعية الدموية بجامعة أسيوط

image description

رئيس جامعة أسيوط: مواصلة الدعم للمنتجات العلمية المتميزة

الأكثر قراءة

رسميا.. الزمالك يعلن التعاقد مع حمزة المثلوثي لمدة 3 مواسم

كيف تتصرف عند تعرضك لحامل «الإيدز»؟.. «الصحة» تجيب

التفاصيل الكاملة فى مفاوضات الزمالك مع أحمد الشيخ

موعد صرف الدفعة الرابعة للعمالة غير المنتظمة شهر ديسمبر 2020

إنفوجراف

image description

محتويات شنطة عضو مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

كل شئ عن سيارة التوثيق المتنقلة «إنفوجراف»

image description

نصائح تحميك من النصب فى «الجمعة السوداء»

image description

7 التزامات على الجمعيات الأهلية (انفوجراف)

نجم الساعة

إيناس عبدالدايم: خطط لتعويض الناشرين بعد تأجيل معرض القاهرة للكتاب (حوار)

منوعات

المحظوظات دائمًا.. مكملات الفيتامينات تحمي النساء من «كورونا»

الصليب الأحمر: حشد أكثر من 200 ألف متطوع خلال جائحة كورونا

30 لصًا يسطون على بنك بأسلحة ثقيلة ومتفجرات

الصين تصدر مجموعة بيانات محدثة للغطاء الأرضي العالمي

أيام زمان

حكاية تاجر الأقمشة الذى اتهم محمود المليجى بسرقة فيلمه

مأساة سعاد حسنى (6)| عاشت طفولة بائسة ورفضت الزواج من رجل مسن

مأساة سعاد حسني (5).. «أبعدها إحسان عبد القدوس عن أدوار البطولة»

حكاية الفيلم الذى لم يكتمل بين «كلاى» وسعاد حسنى

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
بطريرك لم يوقظ خرائب بل أيقظ أمة
منى رجب
آمال جديدة فى اليوم العالمى للقضاء على العنف ضد المرأة
ثروت الخرباوي
أكذوبة النسخ فى القرآن
ماجد حبته
لا شىء خلف الغبار
المزيد

الثقافة

نجوم الفن يجتمعون على حب أشرف زكى بالمركز الثقافي الروسى

افتتاح معرضي «بلد المحبوب» و«حكاوي القهاوي» للفنانة سماء يحيى

غدًا.. «كيفية مواجهة الضغوط النفسية» بمكتبة القاهرة الكبرى

مكتبة القاهرة الكبرى تكرم عددًا من خبراء التنمية البشرية (صور)