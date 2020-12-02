محافظ السويس يتفقد أعمال تطوير كفرحودة (صور)

تفقد اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، منطقة كفرحودة بحي الأربعين، يرافقه الدكتور عبدالله رمضان، نائب المحافظ وخالد سعداوي، السكرتير العام للمحافظة والعميد إيهاب سراج الدين، السكرتير العام المساعد لمتابعة أعمال تطوير المنطقة ضمن المناطق غير المخططة.وقال صقر إن المنطقة ستشهد تنفيذ أعمال رفع كفاءة البنينة التحتية وانشاء شبكة صرف صحي وربط المنازل عليها والانارة العامة وتدعيم خطوط مياه الشرب وتمهيد ورصف شوارع المنطقة بداية من شارع الخليفة المتفرع من شارع ماهر بطول 700 متر حيث أكد صقر على رئيس حي الأربعين بسرعة تركيب كشافات وأعمدة إنارة.وأكد المحافظ على الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي لفرع السويس بسرعة ربط المباني بشبكة الصرف الصحي ودخولها الخدمة وأيضًا رفع كفاءة لوحات الكهرباء وتغطية الكابلات قبل البدء في أعمال الرصف.وفي لقائه أهالي المنطقة، أكد المحافظ أن منطقة كفرحودة ستشهد تطوير وإقامة عدة خدمات لها خلال القترة القادمة.رافق المحافظ في الجولة ممدوح أنور، رئيس حي الأربعين وعبدالصمد أحمد مدير عام الإسكان ومحمود زهرة رئيس فرع الشركة القابضة بالسويس واللواء عبدالعظيم مدير عام المواقف والعميد عمرو أنور مدير المرور ومنال سيد مدير تعمير السويس وإيمان فخري رئيس جهاز الإنارة العامة ومديحة صديق مدير الطرق والنقل وعادل خشانة رئيس جهاز التجميل وأشرف سليمان مدير الطوارئ والتدخل السريع ومحمد عبدالله سكرتير حي فيصل ورضا عبود نائب رئيس جهاز التجميل والحدائق والشعبة الهندسية والشركات المنفذة لأعمال الرصف والصرف الصحي.