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سياسي

مايا مرسى: سفيرات المحبة والسلام يقدمن تجربة رائدة وفريدة لخدمة الوطن

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 05:59 م
الدكتورة مايا مرسي
الدكتورة مايا مرسي
محمد الشريف
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بحضور ١٢٠ راهبة وواعظة من جميع المحافظات، افتتحت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة، صباح اليوم، البرنامج التدريبى الذى ينظمه المجلس للواعظات والراهبات، ويستهدف تدريبهن على وضع خطة عمل المبادرات المحلية، بحضور إيزيس محمود المديرة العامة للإدارة العامة للتدريب بالمجلس، والأستاذة جيرمين حداد نائبة ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، وسارة عزيز مديرة ومؤسسة سيف كيدز مصر.

وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن بالغ سعادتها بوجودها اليوم وسط هذه النخبة من الواعظات والراهبات، قائلة: "وجودكن فى أى مكان يبعث طاقة إيجابية بلا حدود، وأنتن تقدمن خدمة لا توصف لصالح الوطن من القلب، والأهم أنها عن قناعة، فتحية لكل سيدة من واعظات وراهبات وخادمات ومكرسات الكنائس".

وأكدت رئيسة المجلس أن تجربة واعظات وراهبات المجلس القومي للمرأة "سفيرات المحبة والسلام"، تجربة رائدة لم تحدث من قبل، وسوف يذكر التاريخ أن هذه المجموعة من سيدات مصر حمت البلد فى أوقات كثيرة وصعبة جدًا، وقالت: "لن يستطيع أى خبير عالمى أن يكتب رسائل المحبة والسلام التى تطلقها هذه المجموعة"، مشددة على أن هذه المجموعة من الواعظات والراهبات يعملن بشكل تطوعي دون تقاضى أى أجر لإيمانهم العميق أن أجرهن عند الله، لافتة إلى أن عملهن كان على العديد من ملفات المجلس مثل قضايا ختان الإناث وحملة مراكب النجاة وغيرها.

وفى ختام كلمتها أعلنت الدكتورة مايا مرسى ضم مجموعة عمل الواعظات والراهبات من جميع المحافظات إلى عضوية فروع المجلس بالمحافظات، ودراسة تنظيم لقاء كبير يضم جميع الواعظات والراهبات لمناقشة الخطط المستقبلية.

وأكدت رئيسة المجلس أن لقاء اليوم يأتى فى إطار حملة الـ16 يومًا من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة التى يطلقها المجلس خلال الفترة من 25 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر، لافتة إلى أن الحملة هذا العام تتضمن العديد من الأنشطة والفعاليات.

وأشارت الدكتورة مايا مرسى إلى أن لقاء اليوم يتضمن إطلاق اللعبة التعليمية "سيفيلنجز" لمجموعة الواعظات والراهبات لأنها تتضمن رسائل مهمة يمكن استخدامها من قبل هذه المجموعة خلال عملهن فى المساجد والكنائس وغيرها، لافتة إلى أن اللعبة تعتبر سلاحًا تنمويًا لمناهضة العنف ضد المرأة، وبداية إطلاق اللعبة كانت بشراكة مميزة مع الراحلة العظيمة الدكتورة عزة العشماوي التى قدمت الكثير من الجهود لقضايا الطفولة.

وفى كلمة الأستاذة جيرمين حداد أكدت أن وجود لعبة تنشر رسائل لمناهضة العنف ضد المرأة نابع من وجود دراسات تثبت تقبل الشباب أو الفتيات لمظاهر العنف ضد المرأة، مشددة على ضرورة التركيز على الشباب، لأنهم السبيل لتغيير المجتمع للأفضل، مؤكدة أن وجود قناعة لدى المجتمع بضرورة مناهضة العنف ضد المرأة يكتسب أهمية كبيرة جنبًا إلى جنب مع تشريع القوانين.
مايا مرسى: سفيرات المحبة والسلام يقدمن تجربة رائدة وفريدة لخدمة الوطن
مايا مرسى: سفيرات المحبة والسلام يقدمن تجربة رائدة وفريدة لخدمة الوطن
مايا مرسى: سفيرات المحبة والسلام يقدمن تجربة رائدة وفريدة لخدمة الوطن
مايا مرسى: سفيرات المحبة والسلام يقدمن تجربة رائدة وفريدة لخدمة الوطن
مايا مرسى: سفيرات المحبة والسلام يقدمن تجربة رائدة وفريدة لخدمة الوطن
مايا مرسى: سفيرات المحبة والسلام يقدمن تجربة رائدة وفريدة لخدمة الوطن
مايا مرسى: سفيرات المحبة والسلام يقدمن تجربة رائدة وفريدة لخدمة الوطن
مايا مرسى: سفيرات المحبة والسلام يقدمن تجربة رائدة وفريدة لخدمة الوطن
مايا مرسى: سفيرات المحبة والسلام يقدمن تجربة رائدة وفريدة لخدمة الوطن
مايا مرسى: سفيرات المحبة والسلام يقدمن تجربة رائدة وفريدة لخدمة الوطن

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