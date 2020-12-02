تخفيض نسبة حضور العاملين لـ50% بهيئات ديوان الإسكندرية

أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، قرار رقم 703 لسنة 2020 بشأن تخفيض نسبة حضور العاملين بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات والإدارات والأجهزة والهيئات التابعة لديوان عام المحافظة بنسبة 50%، اعتبارا من الأحد مع القيام بوضع قواعد تشغيل ونظام تناوب لحضور العاملين لتخفيف التزاحم في أماكن العمل وفقا للضوابط المحددة.يأتي ذلك، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.وتنص المادة الثانية من القرار على الضوابط الخاصة بقواعد ونظام التناوب لحضور العاملين بأماكن العمل وهي كالآتي:1_ التأكيد على عدم وجود ما يخل أو يؤثر على سير وانتظام العمل أو حدوث انخفاض لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.2_ الحد الأدنى لتواجد قوة العمل بكل جهة والإدارات التابعة تكون بنسبة 50% يوميًا.3_لا يتم احتساب نظام التناوب من الإجازات المقررة قانونيا ولا تؤثر على المستحقات المالية للعاملين.4_قيام رؤساء الجهات ومديري عموم الإدارات بإعداد جداول لتناوب حضور العاملين مع ضرورة خلق بيئة تشاركية بين العاملين وبعضهم بكل إدارة.وإعطاء الأولوية للعاملين من أصحاب الأمراض المزمنة والسيدات الحوامل ونسبة 5% من ذوي القدرات الخاصة.5_ في حال قيام المحافظة بتعطيل العمل بالمصالح الحكومية خلال أيام العمل الأسبوعية نظرا لموجات الطقس ومواجهة الأمطار الغزيرة تحتسب ضمن جدول أيام التناوب لحضور العاملين.6_ إذا ما تلاحظ لرئيس الجهة أو مديري عموم الإدارات انخفاض مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين أو التأثير على المهام الوظيفية بالجهة رئاسته يجوز له وقف نظام التناوب لحضور العاملين والعمل بكامل القوة الوظيفية.وتنص المادة الثالثة من القرار بقيام السادة رؤساء الوحدات المحلية ومديري الخدمات والإدارات والأجهزة والهيئات التابعة باتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد توفيرا للحماية اللازمة للعاملين والمواطنين ومراعاة اشتراطات التباعد. ويلتزم العاملون والمواطنون المترددون على جميع المنشآت الحكومية التابعة بارتداء الكمامات الواقية أثناء تواجدهم بمواقع العمل. والتشديد على تنفيذ إجراءات التطهير والنظافة وتعقيم مقار العمل بشكل دوري أو كلما دعت الحاجة.