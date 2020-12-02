«جيش اللقاح».. استعدادات بريطانية كبرى لاستخدام مصل كورونا

أكدت هيئة الخدمات الصحية البريطانية «NHS»، أن المتطوعين الذين تم تدريبهم خلال شهر أبريل الماضي على كيفية تقديم الرعاية الصحية والمساهمة في عمليات علاج مصابي فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، ستتم الاستعانة بهم في عملية تطعيم المرضى بلقاح الفيروس عند بدء استخدامه فعليا.وأوضح رؤساء هيئة الخدمات الصحية البريطانية، أن هناك 750 ألف شخص متطوع، منذ الموجة الأولى لتفشي جاحئة كورونا، مشيرين إلى أنهم سيستدعونهم من أجل المساهمة في مهام تطعيم كبار السن ونقل المرضى إلى المستشفى لتلقي اللقاح، حسبما نشرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.وأكدوا أن تلك المساهمات من شأنها توصيل لقاح كورونا لأكبر عدد ممكن، ومن ثم التمكن من إنهاء وباء كورونا المستجد، وذلك بعد الموافقة على استخدام المصل، والمرجح في 7 ديسمبر الجاري، موضحين أن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 80 عامًا في دور الرعاية، والعاملين في مجال الصحة سيكونون في المرتبة الأولى لتلقي اللقاح.وتخطط هيئة الخدمات البريطانية، إعطاء الجرعات للجمهور من خلال «مراكز التطعيم الجماعي» في كل أنحاء البلاد، والتي ستكون لديها القدرة على منح المصل لما يصل إلى 5 آلاف شخص يوميًا.وأكدت أنه سيتم تدريب المتطوعين على تقديم اللقاح للمرضى، كما أنهم سيكونون مستعدين للتصرف إذا كان لدى المريض رد فعل سلبي، وسيكون لبعضهم أدوار كمقدمي رعاية للتطعيم أو منح النصائح للمرضى، وسيدعمونهم طوال الوقت منذ بداية تلقي اللقاح وحتى الانتهاء من تلك العملية.وتابعت: "سوف يساعد المتطوعون، المرضى في الوصول إلى المكان المناسب لتلقي التطعيم وتقديم الإسعافات الأولية إذا كان لدى أي شخص حالة طبية طارئة، وسيركزون بالكامل على رفاهية المرضى، والاعتناء بالأشخاص والمجموعات الصغيرة على طول الطريق من خلال مراكز التطعيم".في السياق، قالت «ديلي ميل» إنه يُنظر إلى اللقاح على أنه أفضل أمل لإنهاء وباء كورونا المستجد، مشيرةً إلى أن اللقاح سيؤدي إلى إنتاج أجسام مضادة قادرة على محاربة الفيروس، ومن ثم وقف إصابة الناس به أو نقل العدوى للآخرين، واصفة عدد الأشخاص الذين تم تدريبهم بـ«جيش المتطوعين».