تونس: استراتيجية لعودة النشاط الرياضي خلال أيام

أعلن وزير الصحة التونسي، فوزي مهدي، الأربعاء، أنه من المقرر عقد جلسات عاجلة خلال الأيام المقبلة؛ للنظر في إقرار استراتيجية سيتم الإعلان عنها يوم 6 ديسمبر القادم، والمتعلقة بعودة الأنشطة الرياضية والثقافية وباقي القطاعات.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بقصر الحكومة بالقصبة، لمتابعة الوضع الوبائي لفيروس "كورونا" المستجد، بحضور وزيري الصحة والشئون الدينية.وأكد وزير الصحة التونسي أن البلاد شهدت ارتفاعًا في عدد الوفيات منذ شهرين، والذي بلغ 1397 حالة وفاة في شهر أكتوبر، و1534 حالة وفاة في شهر نوفمبر، وذلك بمعدل 100 حالة لكل 100 ألف ساكن.وأفاد مهدي بأن تونس تقدمت بطلب إلى مصنعين دوليين لاقتناء كميات من تلاقيح لفيروس "كورونا"، والتي تقدر بستة ملايين تلقيح تقدم على جرعات لنسبة 25% من المواطنين على الأقل في المرحلة الأولى، مع إعطاء الأولوية في البداية لكبار السن وحاملي الأمراض المزمنة وأعوان القطاع الصحي.