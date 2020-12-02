غدًا.. طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود نهار غد الخميس، طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه والبحري مع رياح معتدلة، وطقس مائل للدفء على السواحل الشمالية مع رياح معتدلة، وطقس دافئ على شمال الصعيد مع رياح معتدلة، وطقس دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد مع رياح معتدلة.ومن المتوقع أن يسود ليلا طقس بارد على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للبرودة على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.والظواهر الجوية المتوقعة غدا هي: شبورة مائية صباحا على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة على بعض المناطق (الإسكندرية- السلوم- مطروح).ومن المتوقع أن تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج بين متر و1.75 متر والرياح السطحية شمالية شرقية، وأن تكون حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج بين متر و1.75 والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصرالعظمى الصغرىالقاهرة 22 14الإسكندرية 22 13وادى النطرون 22 13طنطا 22 14شبين الكوم 22 14دمنهور 22 13بلطيم 22 13مطروح 20 12السلوم 19 12سيوة 22 09بورسعيد 22 15دمياط 22 14الزقازيق 22 13المنصورة 22 13الإسماعيلية 23 12السويس 22 13العريش 21 12رفح 21 12راس سدر 24 12نخل 20 04نويبع 24 17طابا 22 12كاترين 17 03الطور 25 11شرم الشيخ 25 16الغردقة 26 15مرسى علم 25 15الفيوم 22 11بنى سويف 22 10المنيا 23 09أسيوط 23 10سوهاج 23 10قنا 23 10الأقصر 24 10أسوان 24 12إدفو 24 11أبوسمبل 25 10الوادى الجديد 24 09شلاتين 28 18أبورماد 27 17حلايب 26 19راس حدربه 26 19