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الأربعاء 02 ديسمبر 2020 الموافق 17 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

غدًا.. طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 05:35 م
طقس
طقس
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود نهار غد الخميس، طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه والبحري مع رياح معتدلة، وطقس مائل للدفء على السواحل الشمالية مع رياح معتدلة، وطقس دافئ على شمال الصعيد مع رياح معتدلة، وطقس دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد مع رياح معتدلة.

ومن المتوقع أن يسود ليلا طقس بارد على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للبرودة على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

والظواهر الجوية المتوقعة غدا هي: شبورة مائية صباحا على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة على بعض المناطق (الإسكندرية- السلوم- مطروح).
ومن المتوقع أن تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج بين متر و1.75 متر والرياح السطحية شمالية شرقية، وأن تكون حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج بين متر و1.75 والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى
القاهرة 22 14
الإسكندرية 22 13
وادى النطرون 22 13
طنطا 22 14
شبين الكوم 22 14
دمنهور 22 13
بلطيم 22 13
مطروح 20 12
السلوم 19 12
سيوة 22 09
بورسعيد 22 15
دمياط 22 14
الزقازيق 22 13
المنصورة 22 13
الإسماعيلية 23 12
السويس 22 13
العريش 21 12
رفح 21 12
راس سدر 24 12
نخل 20 04
نويبع 24 17
طابا 22 12
كاترين 17 03
الطور 25 11
شرم الشيخ 25 16
الغردقة 26 15
مرسى علم 25 15
الفيوم 22 11
بنى سويف 22 10
المنيا 23 09
أسيوط 23 10
سوهاج 23 10
قنا 23 10
الأقصر 24 10
أسوان 24 12
إدفو 24 11
أبوسمبل 25 10
الوادى الجديد 24 09
شلاتين 28 18
أبورماد 27 17
حلايب 26 19
راس حدربه 26 19

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