انطلاق اختبارات تشكيل فريق مسرح جامعة الوادي الجديد (صور)

انطلقت اختبارات تشكيل فريق المسرح بجامعة الوادي الجديد، مساء اليوم، تمهيدًا لاختيار فريق مسرح الجامعة للمشاركة في مسابقة إبداع الموسم التاسع.وتكونت لجنة التحكيم من الدكتور خلف بدوي العفدري منسق الأنشطة الطلابية بكلية الآداب، والأستاذ أنور عباس مدير عام رعاية الشباب المركزية، والأستاذ حسن رفقي المخرج المسرحي، وتستمر البروفات والعروض المسرحية حتى يوم 10122020 بمقر رعاية الشباب المركزية بالمبنى الإداري للجامعة، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، وإشراف الدكتور جمال حسن كامل، منسق عام الأنشطة بالجامعة.ووجه الدكتور جمال حسن منسق الأنشطة الطلابية بالجامعة الدعوة لجميع طلاب الجامعة الراغبين في المشاركة سرعة التقدم وتسجيل بياناتهم بإدارة رعاية الشباب المركزية وانضمامهم إلى البروفات المسرحية، كما وجه الشكر والتقدير إلى لجنة التحكيم ومنسقي الأنشطة الطلابية بكليات الجامعة، وفريق العمل بإدارة رعاية الشباب المركزية، ومسئولي رعاية الشباب بكليات الجامعة.