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الأربعاء 02 ديسمبر 2020 الموافق 17 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

غرفة السياحة تحذر من إعلانات العمرة الوهمية

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 05:49 م
العمرة
العمرة
فاتن غلاب
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أعلنت غرفة شركات السياحة، برئاسة الدكتور نادر الببلاوي، أنها تعمل بشكل مكثف بالتنسيق مع وزارة السياحة على إعداد الضوابط المنظمة لرحلات العمرة هذا العام، وذلك في بيان لها اليوم.

وأكدت الغرفة أن التحديات التي تواجه الموسم كبيرة وغير مسبوقة، نتيجة لاستمرار انتشار فيروس كورونا والتداعيات العديدة بذلك، مشيرة إلى أن كافة الجهات بالدولة تبدي مساندة كبيرة لشركات السياحة في الإعداد لموسم العمرة والضوابط المنظمة له، لتحقيق الهدف الأسمى للجميع، وهو الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق رحلة آمنة صحيا لهم منذ مغادرة البلاد حتى العودة سالمين.

وتابع البيان: "رغم الجهود الحثيثة من كافة الجهات ومن شركات السياحة لتحقيق سفر آمن للمواطنين، فقد تلاحظ في الآونة الأخيرة انتشار عدد من الإعلانات عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، والتي تدعي تنظيم رحلات العمرة، وتعلن الغرفة أنه لم يتم الانتهاء من الضوابط المنظمة لرحلات العمرة حتى الآن، وتؤكد الغرفة أنه حتى يتم وضع تلك الضوابط وإعلانها، فلن يتم السماح بتنظيم أي رحلات عمرة تحت أي مسمي، وذلك حفاظا على سلامة وحقوق المواطنين".

وأضاف البيان: "وأهابت الغرفة بالمواطنين الالتزام الحذر التام من التعامل مع مثل تلك الإعلانات الوهمية حتى لا يقع المواطن فريسة للمستغلين لعمليات نصب واحتيال، نظرًا لعدم قانونية تنظيم رحلات العمرة حاليًا لعدم صدور القرارات التنفيذية لها، وعدم وجود أي ضامن لتنفيذ رحلات العمرة بالشروط التي تضمن سلامة وحقوق المواطنين لغياب عناصر الإشراف والرقابة سواء بمصر أو السعودية، وافتقارها أدنى درجات الأمان والسلامة المطلوبة في رحلة العمرة، الأمر الذي يضع جميع المشتركين في هذه الإعلانات تحت المساءلة القانونية، وأكدت أن هناك قرارًا من رئيس مجلس الوزراء، والذي ينظم العمل بالبوابة وإجراءات السفر من خلالها لعدة أنواع من التأشيرات، بضرورة الحصول على باركود من البوابة، ومن خلال شركات السياحة التي تعد الجهة الوحيدة بمصر المخول لها تنظيم رحلات العمرة والتعامل مع البوابة، وهناك التزام تام من شركات السياحة وسلطات كافة المنافذ المصرية بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء، وما تضمنه من ضوابط وإجراءات واضحة لتنظيم رحلات العمرة من خلال البوابة المصرية للعمرة فقط".

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