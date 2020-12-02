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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

وزيرا الرياضة والسياحة يبحثان الترويج لمونديال اليد «مصر 2021»

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 04:22 م
وزيرا الرياضة والسياحة
وزيرا الرياضة والسياحة
رامى حسين - فاتن غلاب
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استقبل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالزمالك، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، وذلك لبحث سبل التعاون للترويج للنسخة 27 لبطولة العالم لكرة اليد للرجال 2021، والتي من المقرر أن تستضيفها مصر خلال الفترة من 13 وحتى 31 يناير 2021.

وتعد هذه البطولة أكبر حدث رياضي يشهده العالم خلال الفترة المقبلة، بمشاركة 32 دولة لأول مرة في تاريخ البطولة، وكانت قد اُقيمت مراسم سحب قرعة النسخة 27 للبطولة، تحت سفح الأهرامات في شهر سبتمبر الماضي.

وخلال الاجتماع تم مناقشة آلية الترويج للبطولة ومن ثم الترويج للمنتج السياحي المصري المتنوع والفريد، كما تم مناقشة إمكانية تقديم برامج سياحية متميزة ومتنوعة لأعضاء الفرق المشاركة في البطولة ووفود المشجعين القادمة من الخارج، وذلك لتعريفهم بالحضارة المصرية العريقة وبالأنماط السياحية المتنوعة التي تتميز بها المقاصد السياحية المصرية وتقديم هذه البرامج بأسعار مناسبة، هذا بالاضافة الى دراسة تقديم بعض التسهيلات لمشجعين البطولة القادمين من الخارج طوال فترة البطولة مثل توفير أسعار مناسبة لإقامتهم في الفنادق.

وتناول الاجتماع أيضا مناقشة كيفية استغلال هذه البطولة للترويج للأماكن السياحية والمتاحف والمواقع الأثرية المصرية واطلاع الفرق المشاركة ووفود المشجعين القادمة من الخارج لحضور البطولة علي الاجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي اتخذتها الحكومة المصرية لضمان سلامة المواطنين والسائحين والعاملين بالقطاع السياحي مع استئناف الحركة السياحية الوافدة لمصر من الخارج منذ أول يوليو الماضي.

وأكد الدكتور خالد العناني على حرص وزارة السياحة والآثار علي الترويج لكافة الأنماط السياحية ومنها نمط السياحة الرياضية الذي يعد من الأنماط السياحية الهامة التي تساهم في جذب مزيد من السائحين؛ حيث انها تلقى اهتماما كبيرا لدى مختلف الفئات والجنسيات، كما أن استضافة مصر لمثل هذه البطولات الهامة تساهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة اليها وتسليط الضوء على مقوماتها السياحية والأثرية.

وفي المقابل ثمن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، دور وزارة السياحة والآثار في الترويج للأحداث الرياضية، ودعمها من خلال إعداد برامج سياحية متميزة والتي تقام للمنتخبات الاجنبية التي تشارك في البطولات والأحداث الرياضية التي تنظمها الاتحادات الرياضية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وذلك للتعريف بقيمة مصر تاريخيا وحضاريا، والترويج للمنتج السياحي المصري.

وأضاف صبحي أن مصر بالفعل أصبحت قبلة الاتحادات الرياضية الدولية، مشيرا إلى أن بطولة العالم لكرة اليد والتي ستنظمها مصر خلال شهر يناير المقبل 2021 ستكون الأبرز في تاريخ تلك البطولة، حيث ستستقبل مصر 32 منتخبا لأول مرة في تاريخ بطولة العالم لكرة اليد.

جدير بالذكر أن وزيري السياحة والآثار والشباب والرياضة كانا قد التقيا في شهر أكتوبر الماضي لمناقشة سبل التعاون بين الوزارتين للترويج لمنتج السياحة الرياضية وكيفية الاستفادة من الفعاليات الرياضية والسياحية الدولية والمحلية للترويج لمصر.

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