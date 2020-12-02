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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السودان: تسجيل 10 وفيات و209 إصابات جديدة بكورونا

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 04:19 م
كورونا في السودان
كورونا في السودان
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سجلت وزارة الصحة السودانية، 209 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، و10 وفيات، فيما تم شفاء 124 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان اليوم الأربعاء عن التقرير الوبائي ليوم الاثنين الماضي، أن الحالات الجديدة سُجلت منها 193 في ولاية الخرطوم، فيما تم تسجيل بقية الحالات في 6 ولايات.. مشيرة إلى أن العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان ارتفع إلى 18 ألفا و254 حالة، بينها 1265 وفاة، و10 آلاف و493 متعافيا.

وشددت على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو ( كوفيد-19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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