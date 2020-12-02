البعثة الأممية في ليبيا: هناك انتهاك صارخ لحظر الأسلحة

أكدت البعثة الأممية في ليبيا، اليوم الأربعاء، أن هناك انتهاكًا صارخًا لحظر الأسلحة على البلاد، محذرة من أزمة الوجود الأجنبي الخطير.ووجهت البعثة خطابها إلى المتحاورين الليبيين، وفقا لقناة العربية، قائلة: "الوقت يداهمكم، وهناك تكلفة مباشرة للعرقلة".كما اعتبرت أن القوة الأجنبية في ليبيا تعمل من أجل مصلحتها فقط، مشيرة إلى أن ملتقى الحوار السياسي الليبي أفضل وسيلة للحل.وأضافت: "لتفادي انهيار شبكة الكهرباء ليبيا بحاجة لمليار دولار".هذا وكانت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، قد ذكرت، في بيان لها عبر موقعها الرسمي، أمس الثلاثاء، أن الرئاسة المشتركة لفريق العمل الخاص بالشئون الاقتصادية دعت إلى حل تفاوضي ليبي يعالج الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، موضحة أن الرئاسة المشتركة لفريق العمل الخاص بالشئون الاقتصادية التابع للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا اجتمعت الثلاثاء، بمشاركة سفراء مصر والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والممثلة الخاصة للأمين العام بالإنابة، ستيفاني وليامز، وممثلين عن لجنة الخبراء الاقتصاديين الليبيين لمناقشة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة.