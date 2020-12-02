الكويت: 268 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة

سجلت الكويت 268 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 143260، في حين تم تسجيل حالة وفاة واحدة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 882 حالة.وأفادت وزارة الصحة الكويتية بأنه تم شفاء 509 إصابات في الساعات الـ 24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 138134 حالة.