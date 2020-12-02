رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 02 ديسمبر 2020 الموافق 17 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

وزير المالية: ملتزمون باستكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 04:27 م
الدكتور محمد معيط
الدكتور محمد معيط
طارق عتمان
طباعة
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الجميع الآن يثق في القيادة السياسية والدولة المصرية والحكومة، ومصر ملتزمة بكل ما قالته ونفذته حرفيًا، وهذه الثقة تأتي بشهادة كل المؤسسات الدولية، ونعمل على النمو الحقيقي بكل محافظات الجمهورية.

وأضاف: "ملتزمون وسنكمل مسيرة الإصلاحات الهيكلية، والتطوير في مصر سيستمر وبقوة خلال الفترة القادمة، ولدينا في مصر منظومة متكاملة، وبمجرد انتهاء الأزمة سنرى ضخًا مكثفًا في الاستثمارات المحلية والإقليمية والدولية".

وأكد، خلال كلمته بقمة مصر الاقتصادية، أن مصر أصبحت من أكبر الاقتصاديات في معدلات النمو التى تجاوزت 2.8%، ومتوقع أن تصل إلى 4% العام المقبل، مشيرا إلى أن معظم اقتصاديات الدول الكبرى سجلت تراجعًا في معدلات النمو بشكل غير مسبوق.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

وفاة مدرسة فى «ليسيه الحرية» بالإسكندرية متأثرة بـ«كورونا»

أسعار الذهب فى الأسواق.. سعر جرام الذهب فى مصر عيار 21 الأربعاء 2-12-2020

جدول مواعيد صرف معاشات شهر ديسمبر 2020

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 1-12-2020

الصور

image description

رئيس جامعة أسيوط: مواصلة الدعم للمنتجات العلمية المتميزة

image description

قرعة علنية لتسليم 52 وحدة سكنية للأسر الأولى بالرعاية بأسيوط

image description

فصل الكهرباء عن 10 مناطق في دمياط

image description

«دمياط» تناقش تطوير محطة أتوبيس شرق الدلتا

image description

«إيناكتس أسيوط» ينظم حملة للتبرع بالدم والكشف عن الأنيميا

الأكثر قراءة

كيف تتصرف عن تعرضك لحامل «الإيدز»؟.. «الصحة» تجيب

«رسائل وتسجيلات صوتية».. زوجة نجل القرضاوي تهدد بفضح علاقاته المحرمة (فيديو)

إخلاء سبيل المتهمين بواقعة التنمر على شيكابالا في الأقصر

التحفظ على صفوان ثابت

إنفوجراف

image description

محتويات شنطة عضو مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

كل شئ عن سيارة التوثيق المتنقلة «إنفوجراف»

image description

نصائح تحميك من النصب فى «الجمعة السوداء»

image description

7 التزامات على الجمعيات الأهلية (انفوجراف)

نجم الساعة

إيناس عبدالدايم: خطط لتعويض الناشرين بعد تأجيل معرض القاهرة للكتاب (حوار)

منوعات

الصليب الأحمر: حشد أكثر من 200 ألف متطوع خلال جائحة كورونا

30 لصًا يسطون على بنك بأسلحة ثقيلة ومتفجرات

الصين تصدر مجموعة بيانات محدثة للغطاء الأرضي العالمي

العلاقة بين الهواتف وصحتنا العقلية

أيام زمان

حكاية تاجر الأقمشة الذى اتهم محمود المليجى بسرقة فيلمه

مأساة سعاد حسنى (6)| عاشت طفولة بائسة ورفضت الزواج من رجل مسن

مأساة سعاد حسني (5).. «أبعدها إحسان عبد القدوس عن أدوار البطولة»

حكاية الفيلم الذى لم يكتمل بين «كلاى» وسعاد حسنى

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
بطريرك لم يوقظ خرائب بل أيقظ أمة
منى رجب
آمال جديدة فى اليوم العالمى للقضاء على العنف ضد المرأة
ثروت الخرباوي
أكذوبة النسخ فى القرآن
ماجد حبته
لا شىء خلف الغبار
المزيد

الثقافة

غدًا.. «كيفية مواجهة الضغوط النفسية» بمكتبة القاهرة الكبرى

مكتبة القاهرة الكبرى تكرم عددًا من خبراء التنمية البشرية (صور)

عروض «بيت الفنون» تضيء البالون والسيرك القومي بالعجوزة ومايو

ختام «المجهول من هذا الاتجاه» على مسرح مركز الجيزة الثقافي