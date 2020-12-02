وزير المالية: ملتزمون باستكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الجميع الآن يثق في القيادة السياسية والدولة المصرية والحكومة، ومصر ملتزمة بكل ما قالته ونفذته حرفيًا، وهذه الثقة تأتي بشهادة كل المؤسسات الدولية، ونعمل على النمو الحقيقي بكل محافظات الجمهورية.وأضاف: "ملتزمون وسنكمل مسيرة الإصلاحات الهيكلية، والتطوير في مصر سيستمر وبقوة خلال الفترة القادمة، ولدينا في مصر منظومة متكاملة، وبمجرد انتهاء الأزمة سنرى ضخًا مكثفًا في الاستثمارات المحلية والإقليمية والدولية".وأكد، خلال كلمته بقمة مصر الاقتصادية، أن مصر أصبحت من أكبر الاقتصاديات في معدلات النمو التى تجاوزت 2.8%، ومتوقع أن تصل إلى 4% العام المقبل، مشيرا إلى أن معظم اقتصاديات الدول الكبرى سجلت تراجعًا في معدلات النمو بشكل غير مسبوق.