إزالة حالتي تعد على أراضي زراعية في المنيا

أزالت الوحدة لمركز ومدينة بني مزار شمال محافظة المنيا، اليوم، حالتي تعد على الأراضي الزراعية بقرية أعطو خلال حملة لإزالة التعديات للحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة.وقال إسماعيل الفحام رئيس مركز ومدينة بني مزار، إن إدارة الإزالات والإشغالات بالوحدة المحلية قامت بإزالة حالتي تعد على مساحة قيراطين أرض إصلاح زراعي بقرية أعطوا التابعة لمجلس قروي شلقام وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدينوأوضح رئيس المركز أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بضرورة التصدي بكل حزم وصرامة لكافة أشكال التعديات عليى الأراضي الزراعية وأملاك الدولة للحفاظ علي الرقعة الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين ةإحالة التعديات للنيابة العسكرية.