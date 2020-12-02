تسليم «طفل الميكروباص» لأسرته بعد مصرع وإصابة 5 في المحلة
الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 04:00 م
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبرطباعة
قررت نيابة ثان المحلة، بخصوص الطفل "ضياء، 12 عاما" والمعروف إعلاميا "طفل ميكروباص المحلة" بعد دهس 5 مواطنين السبت الماضي، بمنطقة السبع بنات، بالمحلة، بتسليم الطفل إلى أسرته، ما أسفر عن وفاة فتاة وإصابة 4 آخرين، وتهشم وجهة محل ودراجة نارية.
حيث أمرت النيابة العامة تسليم الطفل إلى أسرته، مع التعهد بحسن رعايته وتربيته، ومتابعته من نجدة الطفل، واستمرار حبس والده على ذمة التحقيقات في الواقعة.
حيث أمرت النيابة العامة تسليم الطفل إلى أسرته، مع التعهد بحسن رعايته وتربيته، ومتابعته من نجدة الطفل، واستمرار حبس والده على ذمة التحقيقات في الواقعة.