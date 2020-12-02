تسليم «طفل الميكروباص» لأسرته بعد مصرع وإصابة 5 في المحلة

قررت نيابة ثان المحلة، بخصوص الطفل "ضياء، 12 عاما" والمعروف إعلاميا "طفل ميكروباص المحلة" بعد دهس 5 مواطنين السبت الماضي، بمنطقة السبع بنات، بالمحلة، بتسليم الطفل إلى أسرته، ما أسفر عن وفاة فتاة وإصابة 4 آخرين، وتهشم وجهة محل ودراجة نارية.حيث أمرت النيابة العامة تسليم الطفل إلى أسرته، مع التعهد بحسن رعايته وتربيته، ومتابعته من نجدة الطفل، واستمرار حبس والده على ذمة التحقيقات في الواقعة.