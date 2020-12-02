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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

وزير المالية: مصر تتسلم شريحة جديدة من قرض صندوق النقد الشهر المقبل

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 04:13 م
محمد معيط
محمد معيط
طارق عتمان
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أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته مصر منذ 2016، واحد من أنجح البرامج الاقتصادية بشهادة صندوق النقد الدولي، نظرًا لما قدمه البرنامج من نجاحات خلال الفترة الماضية.

وأضاف معيط، خلال كلمته في قمة مصر الاقتصادية، أن البرنامج ساهم في منح الاقتصاد المصري قدرة على امتصاص الصدمات وأهمها أزمة كورونا، حيث استطاع الاقتصاد التماسك في مثل هذه الأزمات.

وتابع معيط أن مصر واحدة من أفضل دول العالم التي لم تتأثر بأزمة كورونا، مشيرًا إلى أن الصندوق أصبحت لديه الرغبة في الشراكة مع مصر نظرًا لما تشهده، موضحا أن أزمة كورونا زادت من قيمة مصر لدى الصندوق، وهو ما انعكس على استمرار الصندوق في ضخ تمويلات لمصر في الفترة الأخيرة، وذلك حتى يمكن الاستفادة من المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية.

وأشار معيط إلى أن الدفعات التي حصلت عليها مصر من صندوق النقد الدولي جاءت الدفعة الأولى 2.8 مليار، وبعد ذلك 5.2 مليار، ومتبقي دفعتان الأولى الشهر المقبل بحوالى 1.6 مليار دولار، وآخر دفعة ستكون في شهر 6 المقبل.

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مصر لديها القدرات المالية لمواجهة تداعيات أزمة كورونا وتأثيراتها الاقتصادية.

وأضاف، خلال جلسته بقمة مصر الاقتصادية التي أدارها الصحفي أحمد يعقوب، أن الأهم في برامج الحماية الاجتماعية هو افتتاح المشاريع وتوفير فرص العمل، وليس مجرد صرف مبلغ مالي، ولهذا تهتم بالدولة بالمشروعات الضخمة التي تقوم بها، ووفرت فرص العمل، واستوعبت العمالة العائدة من الخارج.

وأشار كذلك إلى أن الدين الخارجي كان في النزول، ولكن مع أزمة كورونا واختفاء إيرادات السياحة وتأثر بعض القطاعات الأخرى، أصبحنا في وضع استثنائي، وبمجرد انتهاء هذه الظروف فسيعود الدين الخارجي في النزول والمنطقة الآمنة.

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