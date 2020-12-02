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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابة شخصين جراء حادث طعن في هولندا

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 04:12 م
حادث طعن
حادث طعن
أ ش أ
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أصيب شخصان جراء حادث طعن داخل أحد المحال التجارية في هولندا، اليوم الأربعاء، فيما فر منفذ الهجوم هاربا.

وذكرت قناة "إيه بي سي" الأمريكية أن الحادث وقع بوسط مدينة "لاهاي"، وأن حريقا شب في المتجر، وتمت السيطرة عليه بسرعة، فيما نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

من جانبها، فتحت الشرطة تحقيقا في الحادث، وطالبت من لديه معلومات بتقديمها، فيما لم تتح المزيد من المعلومات والتفاصيل بشأن الحادث ودوافعه.

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