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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الاستخبارات العراقية تعتقل «داعشيًا» فى محافظة كركوك

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 04:22 م
الاستخبارات العراقية
الاستخبارات العراقية
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أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية القبض على عنصر إرهابى يتبع لتنظيم (داعش) في محافظة كركوك.
وأوضحت الاستخبارات - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، اليوم الأربعاء - أن قوات وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات كركوك في وزارة الداخلية، تمكنت من القبض على أحد الإرهابيين بعد نصب كمين محكم له في كركوك، والمطلوب وفق أحكام المادة (4) إرهاب؛ لانتمائه لتنظيم (داعش).

وأشارت إلى أن الإرهابي اعترف من خلال التحقيقات الأولية بعمله ضمن الخلايا النائمة فى مخيم حمام العليل ومحافظة كركوك، واشترك أيضًا بما تسمى (غزوة تل أسقر) عام 2015 ضد قوات البيشمركة، حيث اتخذت بحقه الإجراءات القانونية لإكمال أوراقه التحقيقية.

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