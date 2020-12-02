النمسا تعلن عن استمرار إغلاق الفنادق والمطاعم حتى 6 يناير

قالت الحكومة النمساوية، اليوم الأربعاء، إنها سوف تبقى على الفنادق والمطاعم مغلقة حتى السادس من يناير المقبل، حيث سوف يتم منع السائحين الأجانب من زيارة النمسا خلال موسم عطلة نهاية العام.وبالإضافة لذلك فسوف يتعين على المسافرين القادمين من دول تسجل أكثر من 100 حالة إصابة أسبوعية لكل 100 ألف مواطن، الخضوع للحجر الصحي لمدة خمسة أيام على الأقل بعد الوصول للنمسا.ويأتي هذا الإعلان من جانب المستشار زباستيان كورتس بعد أيام من محاولة حكومات ألمانيا وفرنسا وإيطاليا إبقاء منتجعات التزلج الأوروبية مغلقة لمنع تفشي فيروس كورونا.وكانت النمسا، التي تحقق دخلا كبيرا من موسم السياحة في الشتاء، قد أعربت معارضتها لطلبات الدول الأوروبية الكبرى.وقال كورتس إنه على الرغم من القيود المفروضة على السياحة، سوف يتم فتح منتجعات التزلج أمام المواطنين في 24 ديسمبر الجاري.