كوريا الشمالية تعتزم تطوير صواريخ وأقمار صناعية بعيدة المدى



وتقيم كوريا الشمالية هذا المنتدى سنويا منذ عام 2014، باستثناء عام 2018، عندما عقدت كوريا الشمالية والولايات المتحدة أول قمة بينهما.

أعلنت كوريا الشمالية بشكل غير مباشر عن عزمها تطوير أقمار صناعية وصواريخ بعيدة المدى، وذلك خلال منتدى لعلوم وتكنولوجيا الفضاء ُيقام في البلاد.وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم الأربعاء، وفقًا لوكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، أن اللجنة المركزية لاتحاد العلوم والتكنولوجيا أقامت منتدى علوم وتكنولوجيا الفضاء 2020؛ بهدف التعريف بالإنجازات التي حققتها البلاد بمجال العلوم والتكنولوجيا، من خلال مشروعاتها للتنمية الفضائية السلمية، والدفع لتطوير علوم وتكنولوجيا الفضاء.وأشارت إلى أن كوريا الشمالية أبدت عزمها على ما يبدو لتطوير صواريخ بعيدة المدى، بالنظر إلى أنها أكدت على أهمية الأقمار الصناعية، من خلال إقامة المنتدى الفرعي للأقمار الصناعية ضمن المنتدى الرئيسي.يُذكر أن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة يحظر على كوريا الشمالية إطلاق صواريخ باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية، بما في ذلك إطلاق صاروخ يحمل قمرا صناعيا، لكن كوريا الشمالية تبدي باستمرار عزمها لإطلاق قمر صناعي بهدف تطوير الفضاء السلمي.ويأتي هذا المنتدى في الوقت الذي تستعد فيه الولايات المتحدة لتنصيب إدارة جو بايدن الجديدة.