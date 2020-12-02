تونس: إقامة صلاة الجمعة ابتداء من بعد غد

أعلن وزير الشئون الدينية التونسي، أحمد عظوم، اليوم الأربعاء، أن اللجنة الوطنية لمقاومة انتشار فيروس "كورونا" المجتمعة بتونس، قررت استئناف إقامة صلاة الجمعة بنسبة حضور لا تفوق 30 بالمائة، وذلك ابتداءً من بعد غد الجمعة.وأوضح وزير الشئون الدينية التونسي، خلال مؤتمر صحفي، عقب اجتماع اللجنة، بقصر الحكومة بالقصبة، أن السماح بعودة إقامة صلاة الجمعة جاء فقط بعد تقييم الوضع الوبائي في تونس، خصوصًا بعد تقييم تجربة عودة صلاة الجماعة منذ حوالي أسبوعين، مؤكدًا أنه كان تقييمًا إيجابيًا.ودعا عظوم مختلف الإطارات المسجدية وجميع الأئمة الخطباء إلى المزيد من توعية مرتادي المساجد ودور العبادة والجوامع بتطبيق البروتوكول الصحي، والمزيد من توعية الناس بمخاطر هذه الآفة، لافتًا إلى أن القرار الوقتي الذي تم اتخاذه بغلق الجوامع ودور العبادة هدفه حفظ النفس.وكانت اللجنة الوطنية لمجابهة فيروس "كورونا" قد قررت فتح المساجد لأداء الصلوات الخمس، يوم الإثنين 23 نوفمبر الماضي، وذلك بعد توقفها وقتيًا للحماية من الفيروس.