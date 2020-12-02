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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الهند تدعو إلى تعزيز الاستثمارات الكويتية في مختلف المجالات

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 04:24 م
الاستثمارات الكويتية
الاستثمارات الكويتية في الهند
وكالات
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دعت الهند، اليوم الأربعاء، دولة الكويت إلى تعزيز استثماراتها في مختلف المجالات، في ضوء الفرص السانحة خاصة بسبب التداعيات الصعبة التي سببتها جائحة (كورونا المستجد- كوفيد 19) وآثارها على الاقتصاد العالمي.

جاء ذلك خلال لقاء عقده سفير دولة الكويت لدى الهند، جاسم الناجم، مع وزيرة صناعة المنسوجات الهندية، سمريتي إيراني، في نيودلهي لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

وقال السفير الناجم، في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب اللقاء، إن المباحثات تناولت عددا من القضايا الثنائية لاسيما سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والفرص الاستثمارية بشركات قطاع الأعمال العام، وفي مجال المنسوجات الهندية الذي يواجه تحديات إثر انتشار (كورونا)، إلى جانب قيود على التصدير والاستيراد رغم أنه يوصف بأنه القطاع العمود الفقري للاقتصاد الهندي.

وأكد أن العلاقات الهندية الكويتية تشهد تطورا ملحوظا على كافة الأصعدة، من خلال الجهود التي تبذلها القيادتان في كلا البلدين لدفع العلاقات نحو المزيد من التقدم والنماء.

وأضاف أن الجانبين أكدا ضرورة الاستفادة من النمو الاقتصادي الهندي، والحاجة لتطوير البنى التحتية في مجالات مختلفة.

ولفت إلى أن الشراكة في قطاع النسيج بين البلدين تعد مهمة جدًا، حيث يعد هذا القطاع العمود الفقري للاقتصاد الهندي في ضوء الزخم المتجدد في صناعة النسيج الهندية.

ويأتي عقد اللقاء وسط تحديات تواجهها صناعة المنسوجات في الهند إثر انتشار جائحة (كورونا)، وأثرها على طريقة العمل الحالية لقطاعات النسيج المختلفة، بسبب القيود المفروضة على التجمعات وهجرة العمال، والتأثير على المزارعين والتجار والمصدرين، إلى جانب القيود على التصدير والاستيراد.

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