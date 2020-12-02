المحرصاوى يهنئ عميد طب الأزهر لاختياره رئيسًا للجمعية المصرية للعمود الفقرى

قدم الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة؛ التهنئة للدكتور حسين أبوالغيط، عميد كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة؛ بمناسبة اختياره رئيسًا للجمعية المصرية للعمود الفقري على مستوى الجمهورية.وأشاد رئيس الجامعة بجهود أطباء وطبيبات جامعة الأزهر، مشيرًا إلى أن عديدًا من أساتذة الطب بجامعة الأزهر يشغلون مناصب مميزة، وعلى سبيل المثال لا الحصر نجد الدكتور الحسيني جميل، أستاذ ورئيس قسم جراحة القلب والصدر بكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، الذي يشغل منصب رئيس الجمعية المصرية لجراحة القلب والصدر، كما أشاد رئيس الجامعة بجهود الأطباء التي تجلت واضحة خلال جائحة فيروس كورونا منذ بدايتها في شهر مارس الماضي.جدير بالذكر أن الجمعية المصرية لجراحي العمود الفقري تضم في عضويتها جميع أساتذة جراحات العظام، والمخ والأعصاب بكليات الطب بجامعة الأزهر والجامعات المصرية، إضافة إلى أطباء مستشفيات وزارة الصحة والقوات المسلحة والشرطة والتأمين الصحي.