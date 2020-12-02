رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 02 ديسمبر 2020 الموافق 17 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

القصة الكاملة لمدعي «النبوة» في قرية بحر البقر بالشرقية

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 04:09 م
مدعي النبوة في قرية
مدعي النبوة في قرية بحر البقر بالشرقية
نوران إمام
طباعة
نجحت مباحث مركز شرطة الحسينية، اليوم، في إلقاء القبض على مواطن يدعي النبوة بقرية بحر البقر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة معه، تمهيدا لعرضه على النيابة العامة للتحقيق.

حيث تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا بورود بلاغ لمركز شرطة الحسينية، باتهام مواطن يطلق على نفسه "المجتبي المهدي" بالإضافة لنشره فيديوهات ومنشورات عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يدعي فيها النبوة، وانتقلت قوة من الشرطة لمكان إقامة المتهم وألقت القبض عليه، وتم التحفظ على هاتفه وتحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

- بداية الواقعة
كشفت التحريات أن الواقعة بدأت عندما رفعت زوجته قضية خلع عليه وقامت بالاستيلاء على أمواله وبعد ذلك اتجه إلى قرية بحر البقر منذ 3 شهور، واستأجر مكانًا وفتح عيادة خاصة مجاورة لمسجد، وكشفت التحريات أنه يتردد بين الأهالي بأنه مصاب باضطراب عقلي، وذلك عقب قيام زوجته برفع قضية خلع.

وكشف أهالي القرية أنه ظل يستأجر العيادة طيلة الـ 3 شهور، ونشر فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعى يدعي فيها النبوة.

- يدعمونه قلة
بدأ الجاني في نشر عدد من الفيديوهات مدعي خلالها النبوة، وكان تصوير تلك الفيديوهات تتم بمساعدة التمرجي الخاص به، كما أن هناك عددًا من أهالي قرية بحر البقر كانوا يدعمونه فيما يقوله.

- بوست المثير للجدل
نشر المتهم عبر حسابه "فيس بوك" منشورا كان بمثابة نقطة النهاية والطريق المؤدي للحبس، مدعيا فيه أنه صحابي، وأنه رسول الله، مهددا بقول "شئتم أو أبيتم" وجاء في نص رسالته: "رسالة إلى أهل بلدتي.. أكتب إليكم هذه الكلمات، ونحن على أعتاب مرحلة جديدة من تاريخ الرسالة، وهي المرحلة الثانية، مرحلة الأحداث والنزول إلى أرض الواقع، وأشهد الله في عليائه أني أحبكم جميعا حتى من أساء إلى شخصي تصريحا أو تلميحا، سرا أو علانية، وأحيي عقلاء القوم فيكم من التزموا الصمت تجاهي فلهم شكري وامتناني، فما كتبت هذه الكلمات إلا لأنني أخشى عليكم العواقب، وأقول لكم جميعا أنا لست المهدي الذي ينتظره الناس، خاصة في العالم العربي من ينتظرون قدوم المهدي الذي هو من نسل الحسن بن علي" وبعد نشر هذا المنشور توالت البلاغات إلى أن تم اتخاذ الإجراءات القانونية معه.

موضوعات متعلقة

السيسى يوجه بعلاج «الطفلة شروق» المصابة بثقبين فى القلب

إخلاء سبيل المتهمين بواقعة التنمر على شيكابالا في الأقصر

ارتفاع حاد لأسعار الذهب بعد تراجعها لأقل مستوى منذ 5 أشهر

الفنان محمد عبدالحليم يكشف حقيقة عدم إيجاد فرص عمل (صور)

الصور

image description

رئيس جامعة أسيوط: مواصلة الدعم للمنتجات العلمية المتميزة

image description

قرعة علنية لتسليم 52 وحدة سكنية للأسر الأولى بالرعاية بأسيوط

image description

فصل الكهرباء عن 10 مناطق في دمياط

image description

«دمياط» تناقش تطوير محطة أتوبيس شرق الدلتا

image description

«إيناكتس أسيوط» ينظم حملة للتبرع بالدم والكشف عن الأنيميا

الأكثر قراءة

كيف تتصرف عن تعرضك لحامل «الإيدز»؟.. «الصحة» تجيب

«رسائل وتسجيلات صوتية».. زوجة نجل القرضاوي تهدد بفضح علاقاته المحرمة (فيديو)

إخلاء سبيل المتهمين بواقعة التنمر على شيكابالا في الأقصر

التحفظ على صفوان ثابت

إنفوجراف

image description

محتويات شنطة عضو مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

كل شئ عن سيارة التوثيق المتنقلة «إنفوجراف»

image description

نصائح تحميك من النصب فى «الجمعة السوداء»

image description

7 التزامات على الجمعيات الأهلية (انفوجراف)

نجم الساعة

إيناس عبدالدايم: خطط لتعويض الناشرين بعد تأجيل معرض القاهرة للكتاب (حوار)

منوعات

الصليب الأحمر: حشد أكثر من 200 ألف متطوع خلال جائحة كورونا

30 لصًا يسطون على بنك بأسلحة ثقيلة ومتفجرات

الصين تصدر مجموعة بيانات محدثة للغطاء الأرضي العالمي

العلاقة بين الهواتف وصحتنا العقلية

أيام زمان

حكاية تاجر الأقمشة الذى اتهم محمود المليجى بسرقة فيلمه

مأساة سعاد حسنى (6)| عاشت طفولة بائسة ورفضت الزواج من رجل مسن

مأساة سعاد حسني (5).. «أبعدها إحسان عبد القدوس عن أدوار البطولة»

حكاية الفيلم الذى لم يكتمل بين «كلاى» وسعاد حسنى

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
بطريرك لم يوقظ خرائب بل أيقظ أمة
منى رجب
آمال جديدة فى اليوم العالمى للقضاء على العنف ضد المرأة
ثروت الخرباوي
أكذوبة النسخ فى القرآن
ماجد حبته
لا شىء خلف الغبار
المزيد

الثقافة

غدًا.. «كيفية مواجهة الضغوط النفسية» بمكتبة القاهرة الكبرى

مكتبة القاهرة الكبرى تكرم عددًا من خبراء التنمية البشرية (صور)

عروض «بيت الفنون» تضيء البالون والسيرك القومي بالعجوزة ومايو

ختام «المجهول من هذا الاتجاه» على مسرح مركز الجيزة الثقافي