رئيس جامعة بنى سويف: تقديم الرعاية اللازمة للطفلة «شروق»

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعلاج الطفلة شروق مصطفى محمد شمردل، على نفقة الدولة؛ لعدم قدرة أسرتها على توفير العلاج اللازم له.وأكد الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، على الفور، التوجه للمستشفى الجامعي؛ لاستقبال الطفلة وأسرتها ليتم حجزها على بالرعاية المركزة، مشيرًا إلى أنها تُعاني منذ ولادتها من وجود ثقبين بالقلب ما أدى إلى عدم انتظام التنفس.وأشار «حسن» إلى أن وجه الفريق الطبي المعالج للطفلة؛ بسرعة تقديم كل أوجه الرعاية الصحية وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لها حتى تتمكن من ممارسة حياتها بصورة طبيعية، لافتًا إلى أن الدكتور طارق رفعت، أستاذ أمراض قلب الأطفال بالمستشفى الجامعي، بمتابعة الحالة، الذي أكد أن الطفلة تحتاج إلى عملية قسطرة وليست عملية قلب مفتوح.ونوه بأن «الاستجابة السريعة من رئيس الجمهورية ليست بجديدة، بل تأتٍ ترسيخًا لمبدأ الرئيس الإنسان في التواصل والتجاوب المستمر مع مشكلات المواطن البسيط"، مؤكدًا أن «الجامعة مع المحافظة ومديرية الصحة، يعملون معًا لتقديم الخدمات الطبية لكل أهالي المحافظة».