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الأربعاء 02 ديسمبر 2020 الموافق 17 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اتهام قائد الجيش اللبناني السابق بالإثراء غير المشروع

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 04:32 م
الجيش اللبناني
الجيش اللبناني
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قررت سلطات التحقيق القضائية في لبنان التحقيق مع القائد السابق للجيش اللبناني، العماد جان قهوجي، و7 ضباط آخرين، لاتهامهم بارتكاب جريمة الإثراء غير المشروع.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام (وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية) أن قاضي التحقيق في بيروت، شربل أبو سمرا، حدد يوم الأربعاء المقبل، لمباشرة التحقيق مع قائد الجيش السابق والضباط السبعة الآخرين.

وأشارت إلى أن التحقيقات تُجرى في ضوء مستندات تفيد بقيام قائد الجيش اللبناني السابق بإيداع مبالغ مالية بقيمة مليون و200 ألف دولار في الحسابات المشتركة له وأفراد عائلته بأحد البنوك، فضلا عن حجم الممتلكات والشركات والأموال التي تخص العماد قهوجي والضباط الآخرين الذين ستُجرى التحقيقات بشأن ثرواتهم.

وأضافت أن التحقيقات بدأت بمعرفة القضاء العسكري، ثم أحيلت إلى النائب العام القاضي غسان عويدات، لاتخاذ اللازم قانونا في ضوء الاختصاص الذي حدده قانون الإثراء غير المشروع.

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