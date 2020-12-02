مؤشرا البحرين يقفلان على تباين بـ11.93 نقطة

أقفل مؤشر البحرين العام، اليوم الأربعاء، عند مستوى 1،493.98 بارتفاع قدره 11.93 نقطة عن معدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 638.92، بانخفاض قدره 3.57 نقطة عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليونين و954 ألفا و610 أسهم، بقيمة إجمالية قدرها مليون و36 ألفا و299 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 127 صفقة.