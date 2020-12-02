مؤشر سوق مسقط يغلق منخفضًا بمستوى 3633.63 نقطة

أغلق مؤشر سوق مسقط (30)، اليوم الأربعاء، عند مستوى 63. 3633 نقطة، منخفضًا بـ5. 12 نقطة، وبنسبة 34. 0% مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 09. 3646 نقطة.وبلغت قيمة التداول 895 ألفًا و328 ريالًا عمانيًا مرتفعة بنسبة 6. 23%، مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 724 ألفًا و439 ريالًا عمانيًا.