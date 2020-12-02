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الأربعاء 02 ديسمبر 2020 الموافق 17 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأمم المتحدة: 2020 هى إحدى السنوات الثلاث الأعلى حرارة

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 04:03 م
الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
وكالات
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نبهت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إلى أن المؤشرات تدلّ  على أن 2020 ستكون واحدة من السنوات الثلاث الأشدّ حرارة، مشيرة إلى أن ثمة فرصة بنسبة 1 على 5، لأن يتجاوز ارتفاع معدل الحرارة موقتًا 1.5 درجة مئوية من الآن إلى سنة 2024.

ومع تجاوز درجات الحرارة مستويات قياسية عامًا بعد عام، سيكون العقد 2011-2020 هو الأعلى حرارة على الإطلاق وستكون السنوات الست منذ 2015 هى الأكثر حرارة على الإطلاق، وفقًا للتقرير السنوي المؤقت لمنظمة الأرصاد الجوية عن وضع المناخ العالمي.

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