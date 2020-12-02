الأمم المتحدة: 2020 هى إحدى السنوات الثلاث الأعلى حرارة

نبهت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إلى أن المؤشرات تدلّ على أن 2020 ستكون واحدة من السنوات الثلاث الأشدّ حرارة، مشيرة إلى أن ثمة فرصة بنسبة 1 على 5، لأن يتجاوز ارتفاع معدل الحرارة موقتًا 1.5 درجة مئوية من الآن إلى سنة 2024.ومع تجاوز درجات الحرارة مستويات قياسية عامًا بعد عام، سيكون العقد 2011-2020 هو الأعلى حرارة على الإطلاق وستكون السنوات الست منذ 2015 هى الأكثر حرارة على الإطلاق، وفقًا للتقرير السنوي المؤقت لمنظمة الأرصاد الجوية عن وضع المناخ العالمي.