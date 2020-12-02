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الأربعاء 02 ديسمبر 2020 الموافق 17 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اكتمال تشكيل الحكومة الأفغانية بعد 14 شهرًا من الانتخابات

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 04:03 م
رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب مير رحمن رحماني
وكالات
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بعد أكثر من عام على إجراء انتخابات رئاسية مثيرة للجدل في أفغانستان، صوت البرلمان اليوم الأربعاء، على آخر مجموعة من المرشحين لعضوية الحكومة الجديدة.

وقال رئيس مجلس النواب، مير رحمن رحماني، في ختام الجلسة، إنه "تمت اليوم بنجاح عملية التصويت، ونتيجة لذلك فإنه تمت موافقة المجلس على أغلب أعضاء الحكومة".

ولم يقدم الرئيس الأفغاني، أشرف غني، مرشحيه لعضوية الحكومة، التي تضم 26 عضوا، إلى البرلمان إلا في نهاية أكتوبر، بعد توترات سياسية طال أمدها مع منافسه وشريكه أيضا عبدالله عبدالله.

وتتألف الحكومة من 23 وزيرا، ورئيس وكالة الاستخبارات، ومحافظ البنك المركزي، وعضو في لجنة الإشراف على تنفيذ الدستور.

وإجمالا، تمت الموافقة على إجمالي 20 منصبا رئيسيا، بينما تم رفض خمسة مرشحين، بينهم سيدتان من أصل أربع سيدات كنّ على القائمة.

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