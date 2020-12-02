يسرا تبهر الأنظار دائمًا في مهرجان القاهرة السينمائي.. بهذه الطريقة

تعلم يسرا جيدًا أن مهرجان القاهرة السينمائي، لا يمكن مقارنته بأى مهرجان سينمائي آخر، فهو مهرجان وطنى بالأساس، يعبر عن مصر وفنانيها، كما يستضيف عدد كبير من فناني العالم المهتمين السينما من جميع أنحاء العالم، ولهذه الخصوصية التى يمثلها مهرجان القاهرة السينمائي، نرى أن يسرا دومًا ما تلفت إليها الأنظار بإطلالاتها المبهرة المختارة بعناية شديدة، ونستعرض فى التقرير التالي عدد من هذه الإطلالات التى لاتنسى لـ يسرا.



يسرا

عام 2019

تألقت الفنانة يسرا، بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ41، على السجادة الحمراء، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بإطلالة راقية عبارة عن فستان أسود مطرزا بالخرز، بقصة الكتف الواحدة، من تصميم يوسف الجسمي في عام 2019.



يسرا عام 2018

عام 2018

اختارت يسرا الظهور بإطلالة مختلفة نسبيا فى فعاليات الدورة الـ ٤٠ من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2018، حيث تألقت على السجادة الحمراء بفستان جذاب خطفت به الأنظار، فاختارت فستانًا أسود اللون لامع، من تصميم اللبناني إيلي صعب، مع تسريحة مختلفة لشعرها أشقر اللون.





يسرا عام 2017

عام 2017

حضرت النجمة يسرا بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ39 الدولي، بفستان أسود اللون، مصنوع من الدانتيل، بأكمام طويلة وحملت حقيبة صغيرة فى يدها من نفس لون الفستان، وجعلت شعرها الأشقر منسدلا على أكتافها، حيث اختارتها حينها اللجنة العليا لمهرجان القاهرة السينمائي، كرئيس شرف الدورة التاسعة والثلاثين للمهرجان، لما تتميز به من مكانة رفيعة بين نجوم السينما المصرية.



يسرا عام 2015