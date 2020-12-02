يسرا تبهر الأنظار دائمًا في مهرجان القاهرة السينمائي.. بهذه الطريقة
الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 04:23 م
سارة ساويرسطباعة
تعلم يسرا جيدًا أن مهرجان القاهرة السينمائي، لا يمكن مقارنته بأى مهرجان سينمائي آخر، فهو مهرجان وطنى بالأساس، يعبر عن مصر وفنانيها، كما يستضيف عدد كبير من فناني العالم المهتمين السينما من جميع أنحاء العالم، ولهذه الخصوصية التى يمثلها مهرجان القاهرة السينمائي، نرى أن يسرا دومًا ما تلفت إليها الأنظار بإطلالاتها المبهرة المختارة بعناية شديدة، ونستعرض فى التقرير التالي عدد من هذه الإطلالات التى لاتنسى لـ يسرا.
يسرا
عام 2019
تألقت الفنانة يسرا، بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ41، على السجادة الحمراء، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بإطلالة راقية عبارة عن فستان أسود مطرزا بالخرز، بقصة الكتف الواحدة، من تصميم يوسف الجسمي في عام 2019.
تألقت الفنانة يسرا، بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ41، على السجادة الحمراء، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بإطلالة راقية عبارة عن فستان أسود مطرزا بالخرز، بقصة الكتف الواحدة، من تصميم يوسف الجسمي في عام 2019.
يسرا عام 2018
عام 2018
اختارت يسرا الظهور بإطلالة مختلفة نسبيا فى فعاليات الدورة الـ ٤٠ من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2018، حيث تألقت على السجادة الحمراء بفستان جذاب خطفت به الأنظار، فاختارت فستانًا أسود اللون لامع، من تصميم اللبناني إيلي صعب، مع تسريحة مختلفة لشعرها أشقر اللون.
اختارت يسرا الظهور بإطلالة مختلفة نسبيا فى فعاليات الدورة الـ ٤٠ من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2018، حيث تألقت على السجادة الحمراء بفستان جذاب خطفت به الأنظار، فاختارت فستانًا أسود اللون لامع، من تصميم اللبناني إيلي صعب، مع تسريحة مختلفة لشعرها أشقر اللون.
يسرا عام 2017
عام 2017
حضرت النجمة يسرا بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ39 الدولي، بفستان أسود اللون، مصنوع من الدانتيل، بأكمام طويلة وحملت حقيبة صغيرة فى يدها من نفس لون الفستان، وجعلت شعرها الأشقر منسدلا على أكتافها، حيث اختارتها حينها اللجنة العليا لمهرجان القاهرة السينمائي، كرئيس شرف الدورة التاسعة والثلاثين للمهرجان، لما تتميز به من مكانة رفيعة بين نجوم السينما المصرية.
حضرت النجمة يسرا بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ39 الدولي، بفستان أسود اللون، مصنوع من الدانتيل، بأكمام طويلة وحملت حقيبة صغيرة فى يدها من نفس لون الفستان، وجعلت شعرها الأشقر منسدلا على أكتافها، حيث اختارتها حينها اللجنة العليا لمهرجان القاهرة السينمائي، كرئيس شرف الدورة التاسعة والثلاثين للمهرجان، لما تتميز به من مكانة رفيعة بين نجوم السينما المصرية.
يسرا عام 2015
عام 2015
حرصت الفنانة المصرية يسرا على حضورها حفل افتتاح الدورة الـ 37 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عام 2015، حيث تألقت بفستان ذهبي طويل تتدلى منه الخيوط الذهبية اللامعة، وجعلت شعرها الأشقر منسدلا لتخطف الأنظار بهذه الإطلالة، من تصميم هاني البحيري، وتم الكشف عن قيمة الفستان بأنه بلغ سعره حينها حوالي 15 ألف جنيه.
حرصت الفنانة المصرية يسرا على حضورها حفل افتتاح الدورة الـ 37 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عام 2015، حيث تألقت بفستان ذهبي طويل تتدلى منه الخيوط الذهبية اللامعة، وجعلت شعرها الأشقر منسدلا لتخطف الأنظار بهذه الإطلالة، من تصميم هاني البحيري، وتم الكشف عن قيمة الفستان بأنه بلغ سعره حينها حوالي 15 ألف جنيه.