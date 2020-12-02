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الأربعاء 02 ديسمبر 2020 الموافق 17 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

وقف التعاملات على أسهم «جهينة» بعد التحفظ على صفوان ثابت

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 02:57 م
صفوان ثابت
صفوان ثابت
أكرم عمران
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أوقفت إدارة البورصة اليوم الأربعاء، التعاملات على أسهم شركة جهينة للصناعات الغذائية، وإلغاء جميع العمليات المنفذة.

وقالت شركة جهينة للصناعات الغذائية إنه تم التحفظ على صفوان ثابت رئيس مجلس الإدارة على ذمة تحقيقات اليوم الأربعاء.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم، أنه ليس لديها معلومات عن مضمون هذه التحقيقات وليس لديها أي معلومات أخرى في هذا الشأن.

وأكدت الشركة أن سيف الدين ثابت هو نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وله كافة الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتسيير أعمال الشركة.

وبحسب البيان، تم دعوة مجلس الإدارة اليوم للانعقاد بشكل طارئ لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

وأشارت الشركة إلى أن هذا الإجراء ليس له تأثير على الشركة أو التشغيل اليومي، وأن الشركة ليس لديها أية معلومات أخرى في هذا الشأن حتى الآن.

وتابعت: الشركة مستمرة في مزاولة كافة أنشطتها وتقديم منتجاتها والمحافظة على العاملين بها وعلى تعاملاتها مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية مع المحافظة على حقوق المساهمين فيها.

وحققت الشركة أرباحًا بلغت 383.74 مليون جنيه خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 291 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال الفترة إلى 5.78 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 5.72 مليار جنيه بالفترة المقارنة من 2019.

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