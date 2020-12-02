النمسا تقلل السفر خلال الكريسماس بربطه بالحجر الصحي

تعتزم النمسا فرض حجر صحي لمدة عشرة أيام على جميع المسافرين من مناطق خطورة بالنسبة لكورونا خلال الفترة من 7 ديسمبر حتى 10 يناير المقبل.وأعلنت الحكومة النمساوية اليوم الأربعاء، في فيينا عن أن الهدف من ذلك هو كبح السياحة إلى حد كبير للحد من انتشار الجائحة.وسجلت النمسا 3972 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكرت وزارة الصحة النمساوية في بيان أن إجمالي عدد المصابين ارتفع إلى 287954 حالة، والوفيات 3346 حالة وفاة.