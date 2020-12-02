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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

الأمم المتحدة تُطالب إسرائيل بالتحقيق في حالات استخدام للقوة وإصابة أطفال

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 02:50 م
جريدة الدستور
محمد أبو ستيت
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أصدر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بيان رسمي، اليوم الاربعاء، دعا فيه إسرائيل إلى التحقيق بشكل فوري وشفاف ومستقل في جميع حالات استخدام قواتها للقوة التي أدت إلى القتل أو الإصابة، ومحاسبة المسئولين عنها.

وقال البيان، إنه «وفقًا للقانون الدولي، فإن استخدام القوة المميتة مسموح به فقط كملاذ أخير، ردًا على تهديد الحياة أو التعرض لإصابة خطيرة»، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وأضاف أن «إلقاء الحجارة كما يبدو لا يُشكل مثل هكذا تهديد، بالإضافة إلى ذلك، فإن استخدام القوة يجب أن يتم بطريقة تسبب أقل ضرر ممكن».

وتابع «إطلاق النار على الرأس أو الجزء العلوي من الجسم لا يبدو متوافقًا مع هذه المتطلبات، حيث يتمتع الأطفال بحماية خاصة بموجب القانون الدولي ويجب حمايتهم من العنف في جميع الأوقات، ولا ينبغي تعريضهم لخطر العنف أو تشجيعهم على المشاركة فيه».

وأشار إلى أن «قوات الأمن الإسرائيلية أصابت أربعة أطفال على الأقل بجروح خطيرة بالذخيرة الحية والرصاص المعدني المغلف بالمطاط في حوادث منفصلة في الضفة الغربية، خلال الأسبوعين الماضيين، حيث نتجت جميع هذه الحالات عن استخدام القوة المميتة المحتملة من قبل قوات الأمن الإسرائيلية، في ظروف تشير فيها المعلومات المتاحة إلى أن الاطفال لم يُشكلوا تهديدًا على الحياة، ولم يعرضوا الجنود أو أي شخص آخر لإصابات خطيرة، وبذلك فإنه يبدو أن القوة المستخدمة لم تكن متوافقة مع القانون الدولي».

وأوضح «وأطلقت قوات الامن الإسرائيلية الذخيرة الحية على صدر فتى يبلغ من العمر 16 عامًا في مدينة البيرة، وحسب ما ورد، فإن قوات الأمن الإسرائيلية كانت ترد على إلقاء الحجارة واستخدمت الرصاص الحي دون سابق إنذار، حيث يرقد الفتى في العناية المكثفة».

ووفق البيان، «أطلقت قوات الأمن الإسرائيلية الذخيرة الحية على صدر فتى آخر يبلغ من العمر ستة عشر عامًا في سلواد. الفتى كان يحاول عبور الشارع بينما كانت قوات الأمن الإسرائيلية ترد على إلقاء الحجارة. وعلى الرغم من محاولته إعلام الجنود بنيته، إلا أنه تم إطلاق النار عليه، وهو يرقد في العناية المكثفة».

أما الإصابة الثالثة فوقعت، بحسب البيان «في السابع والعشرين من نوفمبر أيضًا، وخلال احتجاجات في كفر قدوم، أصابت قوات الأمن الإسرائيلية، فتى يبلغ من العمر 16 عامًا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط برأسه، حيث سقط الفتى بعد إصابته وأدخل المشفى مع كسر في الجمجمة».

وذكر البيان أن الإصابة الرابعة «في السابع عشر من ذات الشهر، حيث فقد فتى يبلغ من العمر خمسة عشر عامًا عينه اليمنى عندما كان في طريق عودته من المدرسة، بعد أن أصابته ذخيرة مرتدة في مخيم قلنديا للاجئين. وعلى الرغم من وقوع مواجهات في المكان بين قوات الأمن الإسرائيلية وسكان المخيم، فلا تشير أيُ من المعلومات المتاحة على ان الفتى كان يشكل تهديدًا لأي أحد لحظة إطلاق النار عليه».

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