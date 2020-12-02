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سارة خليف تكتب: اللهو الخفي

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 02:49 م
جريدة الدستور
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تتطور الحياة بشكل سريع خصوصا تكنولوجيًا، والتى أثرت بشكل كبير على حياة الإنسان وتطوير المجتمعات، إذ وفر التطور التكنولوجي مستويات أكثر رفاهية للإنسان في شتى المجالات، وتعد "السوشيال ميديا" أحد أدوات هذا التطور التكنولوجي، وهى منفذ معرفي شائع وسريع النمو، والتي اتهمها البعض بأنها سبب تدهور العلاقات الاجتماعية والراحة والسعادة النفسية، وأثنى عليها آخرون كونها ساهمت بفاعلية كبيرة في حل مشكلات أخرى سهلت من نمط الحياة الذي نعيشه، وسواء اتفقنا أو اختلفنا مع أي الفريقين، فإن السوشيال ميديا أصبحت ذات قوة مؤثرة بشكل كبير فى شرائح أكبر، بأبعاد جديدة، مما يجعلنا نسأل: هل تصبح قوة السوشيال ميديا اللهو الخفي؟

إن القوة الحقيقية لوسائل التواصل الاجتماعي"السوشيال ميديا" هي التأثير، فهي وسيلة ليست فقط للتفاعل، ولكن أيضًا للتأثير على الأشخاص بالمحتوى المناسب الذي يساعدهم على اتخاذ القرار، فقوة السوشيال ميديا هى بمثابة رابط غير مسبوق لوجودنا في عصر التكنولوجيا اليوم، حتى تَغَير موقفنا تجاه التفاعل، وتغيرت المُثُل والأخلاق لتناسب أذواقنا، وإذا كنا نعتقد أن قوة القنبلة النووية كبيرة وخطيرة، فالسوشيال ميديا هى القوة الأكبر والأخطر على الإطلاق، وأبسط دليل منصة "فيسبوك"، الذي أنشأنا جميعًا حسابات عليها منذ سنوات، باعتبارها قناة تواصل مع العائلة والأصدقاء، إلا أنها أصبحت وكيلًا سريًا للجدل والكراهية، ومنصة تحليلية لسلوكيات الشعوب، وتحديد نقاط الضعف والقوة لديهم، حتى تستطيع مثل هذه المنصات استخدام عقول شبابنا لدوافعها الخفية، كون الشباب الأكثر ضعفًا والأكثر إقبالًا على منصات السوشيال ميديا، حتى أصبحت أكثر الشركات قيمة على وجه الأرض.

وبالرغم من أن وسائل التواصل الاجتماعي تلعب دورًا محوريًا؛ من ناحية، أنها تسلط الضوء على النوافذ التي لا ننظر إليها، وتساعد في نشر الإدراك الاجتماعي لتلك الأشياء التي ننكرها على أنفسنا، فإنه أيضا بفضل هذه الشبكات الاجتماعية، من المحتمل أن يكون لدى الأفراد شبكات اجتماعية أكبر، وبينما ينتقد الكثيرون حقيقة أننا على اتصال بأعداد كبيرة من الأفراد بطريقة سطحية، فإن هذه الروابط الخفيفة سوف تساهم في حياتنا، عندما يتعلق الأمر بالنتائج الاقتصادية والاجتماعية - بدءًا بالتعارف والزواج.. وحتى العمل من مكانك مع إتمام كافة معاملاتك المادية، إلا أنها على الصعيد الآخر مليئة بـ"الكوميديا السوداء" التافهة ذات الانتشار الواسع، التي تعد أسوأ جزء في السوشيال ميديا، لافتقارها الإشراف، والتي بدورها أعطت المستخدمين حق الإساءة علانية وبحرية ودون اعتذار، كون هذه المنصات كيان حر، وأنه يجب الحرية في التعبير عن الرأي.

إن العالم اليوم يترنح من تدفق مستمر للتغيير، والذي يجب أن ينبهنا إلى عدم التقليل من قوة هذه الصفحات وصُناعها، فهم جزء من مجتمعات رقمية كبيرة تتحكم في جدية الأمور التي تتعلق بتغيير قواعد اللعبة السياسية، والتطورات الاجتماعية، والبوصلة الأخلاقية، مع امتلاكهم القدرة على تغيير آراء الناس، ليس فقط فحسب، بل وتغيير السياسات، وتغيير الخطاب وتغيير الضحايا وتغيير المهاجمين وتغيير الجرائم وتغيير الخير والشر، بخلاف المؤامرات وبرامج تجنيد الإرهابيين والافتراء المقنع والأنشطة العنيفة الأخرى، فالخطر وشيك، يجوب حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي المغلقة، ونحن لسنا فى مأمن منها، إلا أن مستقبل العالمين المادي والرقمي سيكون أكثر ارتباطًا مع مضي الوقت.

في النهاية، نحن من نمتلك القوة التي منحناها لهذه المنصات التي نلومها على مشاكلنا، على طول الطريق مرورًا بالسياسة إلى العلاقات الإنسانية، نحن من نقرر ما نعطيه أهمية كافية ربما لتغيير العالم لبضع دقائق، سواء كنا نتحدث عن ظاهرة عالمية أو كنا نتبادل النصائح حول كيفية الوصول للوزن المثالي، فإن وسائل التواصل الاجتماعي ستكون وسيلة تواصل دائمة للعالم كله. لكننا من يختار ما نتواصل معه وما نسمح به، إنها مسألة استقامة أخلاقية خاصة بنا، مع إدراكنا التام أنها تعمل كاللهو الخفي، محاولة تغيير ثقافاتنا وقناعاتنا والتأثير غير المباشر على الأجيال القادمة.

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