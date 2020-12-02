محمد فايق يطالب باستمرار جهود الدولة لتمكين ذوي الإعاقة

أكد محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أهمية كفالة وتعزيز كافة حقوق الإنسان، إعمالا تاما لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة دون أي تمييز من أي نوع على أساس الإعاقة، ومراعاة حماية حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الاحتياجات في جميع السياسات والبرامج، تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة الذي يوافق 3 ديسمبر من كل عام.ولفت فايق، في بيان له، إلى أهمية استمرار الجهود التي قامت بها الدولة لتمكين ذوي الإعاقة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا لما يمثله أصحاب الإعاقة من قوة بشرية يمكن الاستفادة منها في كافة خطط التنمية، مضيفا أن جائحة كورونا كان لها تأثيرا سلبيا على خطوات دمج ذوي الإعاقة في المجتمع.ولفت محمد فايق إلى أهمية تكاتف المجتمع بكافة قطاعاته (الحكومي والأهلي والخاص) لتخفيف الأثار السلبية لهذه الجائحة على تلك الفئة لأنها تعد واحدة من الفئات الأكثر احتياجا في المجتمع.