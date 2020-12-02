«الصحة» تكشف طرق انتقال عدوى «الإيدز»

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن طرق العدوى بفيروس نقص المناعة البشري المسبب للإيدز، موضحة أنه يمكن أن تكون من الأم المصابة إلى الجنين خلال الحمل أو أثناء الولادة أو عن طريق الرضاعة الطبيعية، بالإضافة إلى المشاركة في استعمال أدوات الحقن مع شخص مصاب بالفيروس.وتابعت الصجة، في بيان، أن الإيدز ينتقل عن طريق العلاقة الجنسية مع شخص مصاب بالفيروس المسبب، بالإضافة إلى نقل الدم الملوث أو مشتقاته بالفيروس المسبب للإيدز.وكانت وزارة الصحة والسكان قد أعلنت عن توفير كافة الخطوط العلاجية بتغطية كاملة من التمويل الحكومي لضمان استمرار توفير العلاج للمصابين مع صرف جرعات الأدوية لمدة 3 أشهر مقدمًا لتقليل احتمالية التعرض لعدوى كورونا، بالإضافة إلى تسجيل جميع أدوية الخط العلاجي الأول والتي يعتمد عليها 97% من المتعايشين مع الفيروس، وتحديث البروتوكول الوطني للفحص والرعاية والعلاج والذي يتماشى مع أحدث توصيات منظمة الصحة العالمية، ودعم اللامركزية فيما يخص الفحوصات التأكيدية وفحوصات المتابعة الخاصة بالفيروس، لضمان سرعة ربط المصابين بخدمات العلاج والمتابعة الفاعلة للمصابين، كما تم إطلاق البرنامج الإلكترونى الخاص بقواعد بيانات الإيدز.