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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الخارجية: اتصالات لتأمين والإفراج عن المصريين المختطفين بنيجيريا

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 03:00 م
جريدة الدستور
ألفت الكحلي
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صرح السفير عمرو محمود عباس، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين فى الخارج، بأنه فور تلقى الوزارة نبأ حادث القرصنة على سفينة الشحن قبالة السواحل النيجيرية، وعلى متنها -ضمن جنسيات أخرى- مواطنان مصريان هما ضابط ثان سعد شوقى، ومهندس كيرلس سمير، وقيام الخاطفين بمطالبة الشركة المالكة بفدية لإطلاق سراح المختطَفين، تواصلت وزارة الخارجية على الفور مع سفارتنا في أبوجا، للوقوف على الملابسات وآخر تطورات الموقف، وتم إصدار التعليمات لسفارتنا هناك بإجراء الاتصالات مع كل المسئولين على أعلى مستوى، وذلك لمتابعة تأمين سلامة المواطنين المصريين المختطَفين، والتنسيق مع السلطات النيجيرية بهدف العمل على بذل كل الجهود وطرق كل السبل بغية الإفراج الفوري عنهما.

هذا، وتقوم وزارة الخارجية، ومن خلال سفارتنا في أبوجا، بمواصلة الاتصالات والمتابعة على مدار الساعة مع كل الجهات المعنية النيجيرية لضمان سلامة المواطنين المصريين والعمل على تأمين الإفراج عنهما.

تجدر الإشارة إلى أن السفارة علمت أن الحادث وقع على بعد 15 ميلًا بحريًا تقريبًا قبالة سواحل ولاية بايلسا جنوب نيجيريا، حيث إن مثل هذه الحوادث تكررت بمنطقة خليج غينيا.

وتواصل الدولة المصرية بكل أجهزتها المعنية ووزارة الخارجية متابعتها مع السلطات النيجيرية لبذل كل الجهود حرصًا على أمن وسلامة المواطنيّن المصريين المختطَفين والعمل على سرعة الإفراج عنهما.

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