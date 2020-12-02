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الأربعاء 02 ديسمبر 2020 الموافق 17 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«بارزاني» والسفير الروسي يبحثان الوضع السياسي بالعراق

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 02:45 م
بارزاني
بارزاني
مروة عنبر
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بحث الزعيم الكردي مسعود بارزاني، في منتجع صلاح الدين القريب من أربيل، اليوم الأربعاء، مع السفير الروسي في العراق ماكسيم ماكسيموف ووفد مرافق له، الوضع السياسي الداخلي وآخر المستجدات بالمنطقة.

وأبلغ السفير الروسي، الزعيم بارزاني تحيات وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف،  والممثل الخاص للرئيس الروسي ميخائيل بوغدانوف، مؤكدا على الدعم الكامل لكردستان وقوة العلاقات بين موسكو وأربيل، والتفاهمات المشتركة بين روسيا والإقليم.

وجرى خلال اللقاء تسليط الضوء على العلاقات بين أربيل وبغداد وسبل حل الخلافات على أساس الدستور بعد نجاح توقيع إتفاق سنجار، مع التأكيد على توسيع وتعزيز العلاقات الثنائية بين إقليم كردستان وروسيا.

وتشهد أربيل خلال الأشهر الأخيرة نشاطا دبلوماسيا مكثفا وحضورا كبيرا لمبعوثين ومسؤولي دول كبرى للقاء الزعيم الكردي مسعود بارزانى ومسؤولي الحكومة، وسط إصرار كبير على حل الخلافات بين أربيل وبغداد وإتفاق كافة الأطراف مع رؤية بارزاني لضرورة إحداث توافق وتشارك بين كافة مكونات العراق، ومحاربة الإرهاب الداعشي ومواجهة جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية.

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