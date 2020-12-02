وفاة مدرسة في «ليسيه الحرية» بالإسكندرية متأثرة بـ«كورونا»

توفيت مُدرسة بمدارس ليسيه الحرية بالإسكندرية، متأثرة بفيروس كورونا، بعد فترة من العلاج استمرت لمدة أسبوعين، ونعى العاملين في المدرسة، وأولياء الأمور سمية بدر، التي وافتها المنية أمس سائلين الله أن يتغمدها بواسع رحمته.ونعت إدارة مدارس ليسيه الحرية زميلتهم في بيان لها على الصفحة الرسمية للمدرسة، قائلة: «تتقدم مدير عام المدارس وأعضاء مجلس الإدارة وجميع العاملين بالمدرسة بخالص العزاء لأسرة الزميلة سمية بدر، سائلين المولى أن يتغمد الفقيدة بالرحمة والمغفرة».وكانت الإسكندرية شهدت منذ عدة أيام وفاة معلمة بإحدى المدارس الخاصة بمنطقة الرأس السوداء بمحافظة الإسكندرية، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، حيث نعت إدارة المدرسة المعلمة، مروة شعبان، سائلين الله أن يتغمدها برحمته، ويلهم أهلها الصبر والسلوان.