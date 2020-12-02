«حماية المنافسة»: نساعد الشركات الصغيرة على النمو

قال محمد سمير، مساعد رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن قانون حماية المنافسة مهم بالنسبة للاستثمار، فهو لا يحجم من أن يكون هناك كفاءة، ولكنه يضع نصب عينيه أن الشخص الذي لديه قوة اقتصادية، تقع عليه مسؤولية خاصة، فلا يجب أن يعيق هذا الشخص أو يمنع الشركات الصغيرة من النمو.وأضاف خلال جلسة الاستثمار والتمويل بقمة مصر الاقتصادية 2020، أن جهاز حماية المنافسة توسع في سياسة الإعفاءات الخاصة بالمشاريع المشتركة، كما نشر الجهاز مجموعة من الإرشادات التي وفرت الوضوح الكامل لقانون حماية المنافسة، كيف تتجنب مخالفة القانون، وكيف تتوافق معه، وكيف تكون ممارسات رجال الأعمال بعيدة عن الممارسات الاحتكارية، وهذا سيزيد من فرص الاستثمارات".ويشارك في القمة نخبة من الوزراء وكبار المسؤولين في الجهات الاقتصادية المختلفة في الدولة، لمناقشة الفرص الاقتصادية في مصر ما بعد أزمة كورونا في عدد من القطاعات المؤثرة والمحورية بالاقتصاد المصري.وافتتحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية نيابة عن رئيس الوزراء، قمة مصر الاقتصادية والتي تشمل 3 جلسات رئيسية تناقش القضايا المطروحة في أهم 3 قطاعات اقتصادية في الوقت الحالي، وهي القطاع المصرفي والاستثماري وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقطاع العقاري.