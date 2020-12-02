«البحوث الإسلامية»: مراعاة أعلى درجات الدقة في اختيار المبتعثين
الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 02:38 م
أميرة العنانيطباعة
واصل مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عقد الاختبارات الشفوية للمسابقة العامة للابتعاث لعام 2020-2021، لليوم الثاني على التوالي، وذلك للتخصصات الشرعية، والعربية، والوعظ، والعلوم الثقافية.
وتفقد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد، لجان الاختبارات اليوم، وأكد خلال متابعته أن لجان الاختبارات تضم عمداء وأساتذة كليات جامعة الأزهر، وأنها تجرى اعتمادًا على برامج إلكترونية حديثة في اختيار وتوزيع الأسئلة لضمان الشفافية والعدالة في اختيار أكفأ المبعوثين لتمثيل الأزهر الشريف.
وتفقد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد، لجان الاختبارات اليوم، وأكد خلال متابعته أن لجان الاختبارات تضم عمداء وأساتذة كليات جامعة الأزهر، وأنها تجرى اعتمادًا على برامج إلكترونية حديثة في اختيار وتوزيع الأسئلة لضمان الشفافية والعدالة في اختيار أكفأ المبعوثين لتمثيل الأزهر الشريف.