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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة المنوفية تعلن نتائج مسابقة مجلة الحائط العلمية بالكليات

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 02:38 م
جريدة الدستور
ولاء القاضى
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أقامت جامعة المنوفية، اليوم الأربعاء، المعرض العلمي لإدارة النشاط العلمي والتكنولوجي لمناقشة وتحكيم مجلات الحائط العلمية، بقاعة مكتب الاتصال بالإدارة العامة لرعاية الشباب، تحت رعاية الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، وبحضور الدكتورة نانسي أسعد، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد شاهين، مدير عام رعاية الشباب.

وأسفرت النتائج عن حصول كلية التربية النوعية على المركز الأول، بمشاركة الطلاب مي أمين، وميناء عادل، وفايزة عامر، وسارة خلف، وكلية التمريض على المركز الثاني، بمشاركة الطلاب أحمد الجزار، ومي سلام، وسماح القلا، ومنار الكومي، وكلية الاقتصاد المنزلي على المركز الثالث، بمشاركة سجدة حسام، وشيماء الإمام، وتقى كامل، ومروة عوض.

وشارك في لجنة التحكيم، الدكتور السيد السعيد، الأستاذ مساعد بكلية الإعلام، والدكتور هشام رشدي، أستاذ الإعلام بقسم الإعلام التربوي كلية التربية النوعية، والدكتورة أماني جمال مجاهد، أستاذ دكتور بقسم المكتبات كلية الآداب.

وتولى الإشراف على المسابقة ميرفت محمد عرفة، مديرة النشاط العلمي، وبسمة صقر، وفتح الله الشورى، ومصطفى عز الرجال، ومحمد فضالي، ووفاء فتيان، وهبة رجب، من إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي برعاية الشباب.

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