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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

10 جنيهات ارتفاعًا في أسعار الذهب بعد مدة من الاستقرار

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 02:36 م
جريدة الدستور
دعاء أبو العزم
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قال نادي نجيب عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن هناك ارتفاع كبير في أسعار الذهب بقيمة 10 جنيهات للعيار الواحد تأثرًا بالبورصات العالمية المتأثرة بالسياسات الاقتصادية.

وأضاف نجيب في تصريحات لـ «الدستور» أن عيار 18 سجل 684 جنيها، وعيار 21 سجل 798 جنيها، فيما سجل عيار 24 سجل 912 جنيها.

وأوضح عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، أن الجنيه الذهب سجل ارتفاع أيضا حيث وصلت قيمته لنحو 6384 جنيهًا، فيما سجلت سعر أونصة الذهب 1828 دولار.

وأشار إلى أن أسعار الذهب الأكثر توترا بالأحداث السياسية ومنذ بداية أزمة كورونا وتشهد أسعار الذهب حالة من عدم الاستقرار بين الارتفاع والانخفاض بسبب توتر البورصات العالمية المتأثرة بالسياسات الاقتصادية وكذلك إقبال المستثمرين علي الذهب باعتباره ملاذ آمن للاستثمار في ظل الظروف الراهنة.

وأكد أن نسبة المبيعات منخفضة جدًا، وذلك منذ بداية أزمة كورونا بسبب تأثير الحالة الاقتصادية على جميع المواطنين وتقليل الزيارات.

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