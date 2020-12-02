زيادة رحلات الطيران بين القاهرة ونيويورك الأسبوع المقبل (خاص)

قال الطيار محمد رشدي زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، إنه سيتم زيادة الرحلات الجوية بين مطاري القاهرة ونيويورك بداية من 9 ديسمبر الجاري، لتصبح 5 رحلات بدلًا من 4 أسبوعيا، مع بدأ زيادة الحركة الركابية خلال الفترة الحالية.وأضاف زكريا، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الشركة الوطنية للطيران تسير رحلاتها الجوية إلى المطارات الأمريكية للطائرات ذات الطرازات العريضة مثل "بوينج 777و787" لاستيعاب الأعداد الركابية على متنها، مع تطبيق الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية بجميع الرحلات.وأشار رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إلى أن الشركة ستبدأ في نهاية الشهر الجاري تسيير رحلاتها الجوية المباشرة بين مطاري نابولي وباري بدولة ومطار الغردقة، بالتنسيق مع شركة "آير كايرو" التابعة لوزارة الطيران المدني المصري.